Fundación-Orbea loopt Vuelta-wildcard mis: “Jammer, maar ook geen grote teleurstelling” zaterdag 9 mei 2020 om 09:55

Nu de Vuelta a España niet in Utrecht, maar in Baskenland van start gaat, werd aangenomen dat Fundación-Orbea in aanmerking kwam voor een wildcard. De ploeg zag een uitnodiging echter aan zich voorbijgaan.

Gisteren maakte de organisatie van de Vuelta a España bekend welke ploegen dit jaar een wildcard ontvangen voor de ronde. Naast de negentien WorldTour-teams mogen zowel Burgos-BH, Caja Rural-Seguros RGA als het Franse Total Direct Energie (dat als beste ProTeam van 2019 welkom is) zich opmaken voor deelname aan de Vuelta. Fundación-Orbea is het enige Spaanse ProTeam dat geen uitnodiging kreeg. Nochtans werd aangenomen dat de ploeg een goede kans maakte, nu de ronde in Baskenland van start gaat.

Langetermijnproject

Teammanager Jesus Ezkurdia reageerde in de Spaanse sportkrant Diario AS op het ontbreken van zijn ploeg tijdens de Vuelta. “Het is jammer, maar ook geen grote teleurstelling. Toen we aan dit project begonnen, zeiden we al dat het een langetermijnproject was. We blijven ons werk voortzetten om te groeien en onze waarde te laten zien. Dit is ons eerste jaar als ProTeam en hoewel we goed zijn begonnen, was het een mogelijkheid dat we naast de wildcards zouden grijpen omdat ze er maar twee kunnen weggeven.”

Ezkurdia voegde eraan toe dat de wielersport zich in een fase van totale onzekerheid begeeft. “De voorwaarden voor de wedstrijden zijn veranderd, en zelfs de data. Een paar weken geleden was er sprake van een ronde met 21 etappes en nu blijft het bij achttien, en is bekendgemaakt dat de gemeente Irún la gran salida krijgt toegewezen. Het belangrijkste is nu de gezondheid en dat we beetje bij beetje terugwerken naar het normale leven.”