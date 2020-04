Vuelta a España telt dit jaar achttien etappes, start in Baskenland woensdag 29 april 2020 om 18:00

De kogel is door de kerk: de Vuelta a España telt dit jaar achttien etappes en start in het Baskische Irún. Vandaag werd al bekend dat het organisatiecomité van La Vuelta Holanda zich genoodzaakt ziet het officiële vertrek van de Ronde van Spanje uit de Nederlandse regio’s Utrecht en Noord-Brabant te annuleren.

Het is nog niet bekend wanneer de Ronde van Spanje zal worden verreden, maar de organisatie heeft de UCI en de Spaanse wielerfederatie RFEC al geïnformeerd over de nieuwe opzet. De Vuelta zal dit jaar twintig dagen duren: achttien etappes en twee rustdagen. De ronde zal dus beginnen in het wielergekke Baskenland.

De finish van de eerste etappe ligt in Arrate, waar bijna jaarlijks de koninginnenrit eindigt van de Ronde van het Baskenland, een koers die dit jaar overigens niet doorgaat. Vuelta-directeur Javier Guillén is blij met de nieuwe opzet. “We moesten wel rekening houden met de huidige situatie en accepteren dat het niet makkelijk is om een nieuwe startplaats te vinden.”

Bijzondere Vuelta

Het belooft met ‘slechts’ achttien etappes een bijzondere Vuelta te worden. In 1985 bestond de Spaanse ronde uit negentien ritten, sindsdien werden er jaarlijks 21 etappes georganiseerd. Voor de laatste Vuelta-start in het Baskenland moeten we al terug naar 1961, toen de ronde begon in San Sebastián.

“Het is geweldig dat we kunnen starten in het Baskenland, waar men een passie heeft voor de wielersport. We hopen dat de huidige gezondheidscrisis zo snel mogelijk is opgelost en dat we weer het normale leven kunnen oppakken. In 2021 zullen we opnieuw naar het vertrouwde format terugkeren.”