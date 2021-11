Fumiyuki Beppu (38) hangt zijn fiets aan de haak

Fumiyuki Beppu keert komend seizoen niet terug in het peloton. De 38-jarige Japanse renner van EF Education-Nippo heeft namelijk het einde van zijn professionele wielercarrière aangekondigd. In een uitgebreide toelichting op social media schrijft Beppu dat het ‘tijd is om een nieuwe pagina open te slaan’.

Beppu maakte in 2005, als laatstejaars belofte, zijn profdebuut. Na een sterk seizoen, waarin hij onder meer een etappe in de Giro Valle d’Aosta won, werd de Japanse renner vastgelegd door Discovery Channel. Voor deze Amerikaanse ploeg, waar hij een ploeggenoot werd van Lance Armstrong, zou hij drie jaar koersen. Later stond hij ook onder contract bij Skil-Shimano, Team RadioShack, Orica GreenEDGE, Trek-Segafredo en Nippo-Delko-One Provence. Sinds dit seizoen koerste hij voor EF Education Nippo.

Na zeventien seizoenen in het peloton zet Beppu een punt achter zijn wielercarrière. “Zeventien jaar koersen op het podium van mijn dromen is heel snel voorbij gegaan. Ik ben nu twintig jaar in Europa en ik hem met eigen ogen de evolutie van de wielersport gedurende een vijfde van een eeuw kunnen zien. Elk jaar was een jaar om een nieuw contract te verdienen en er was geen tijd om terug te kijken. En in 2020, met de pandemie en de veranderingen in moderne wielerploegen, zijn de dingen die we vroeger als vanzelfsprekend beschouwden, niet langer de norm.”

De Japanse renner besefte dat het tijd was om een nieuwe pagina open te slaan. “De vrijheid van het fietsen waar ik vroeger van hield is ver te zoeken en ik merk dat ik terugkijk op goede tijden. Ik realiseerde dat dit het einde was van mijn hoofdstuk als prof. In de toekomst zou ik mijn ervaring willen gebruiken om een brug te slaan tussen Japan en Europa. Ik ga werken als ‘fietspromotor’ om fietsen te promoten, voorlichting te geven en trainingen te geven. Ik zal blijven fietsen, maar met een andere snelheid.”

