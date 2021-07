Frederik Backaert (31) bezig aan zijn laatste profjaar

Frederik Backaert zet aan het einde van het seizoen een punt achter zijn profcarrière. De 31-jarige Oost-Vlaming haalt nog maar weinig plezier uit de sport. “Sinds die eerste coronagolf is er nog maar weinig aan. Het is een weloverwogen beslissing”, laat Backaert weten aan Het Nieuwsblad.

Backaert reed dit jaar nog maar 17 koersdagen voor zijn werkgever B&B Hotels p/b KTM. “En er komen er maar drie bij tegen einde augustus: de Volta Classic, Heistse Pijl en de GP Jef Scherens. Dat is het dan. Je moet zorgen dat je voor elke wedstrijd klaar bent en trainen en nog eens trainen, maar je kunt amper koersen.”

“Ik zal dit jaar amper aan dertig koersdagen raken en reed geen enkele rittenkoers. Het is mooi geweest. Aan het einde van 2021 ben ik acht jaar prof geweest. Het is daarna tijd voor wat anders.” Backaert zit na zijn wielercarrière niet verlegen om werk. De boerenzoon gaat aan de slag in het landbouwbedrijf van zijn ouders. “Er is werk genoeg”, klinkt het.

Hoogtepunten

Backaert begon zijn profcarrière in 2014 bij Wanty-Groupe Gobert en boekte twee jaar later in de zevende etappe van de Ronde van Oostenrijk zijn eerste en voorlopig enige profzege. Backaert was in 2017 ook dichtbij de zege in de onverharde Bretonse klassieker Tro-Bro Léon, maar moest die dag zijn meerdere erkennen in Damien Gaudin. Backaert reed ook twee keer de Tour de France uit.

Zijn land- en ploeggenoot bij B&B Hotels p/b KTM, Bert De Backer, heeft inmiddels ook zijn afscheid aangekondigd.