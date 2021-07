Bert De Backer heeft besloten om na een profcarrière van dertien jaar besloten om aan het einde van het seizoen zijn fiets aan de wilgen te hangen. De 37-jarige Belg koerst tegenwoordig in het tenue van B&B Hotels p/b KTM en was in het verleden een gewaardeerde kracht bij Team Sunweb en voorgangers.

Later meer