Jempy Drucker geeft zoektocht naar nieuwe ploeg op: “Dit was het”

Jempy Drucker heeft op 35-jarige leeftijd besloten om een punt te zetten achter zijn carrière. De Luxemburger zocht de voorbije maanden naar een nieuwe werkgever, maar het bleek verspilde moeite. Drucker kwam in zijn carrière uit voor onder meer Wanty-Groupe Gobert, BMC Racing Team, BORA-hansgrohe en Cofidis.

Drucker kwam vorig jaar nog uit voor Cofidis, maar de Franse formatie besloot zijn aflopende contract niet te verlengen en dus moest Drucker op zoek naar een nieuwe ploeg. De ervaren renner deed zijn best om nog ergens onderdak te vinden, maar de interesse van andere ploegen bleef uit. In een lange afscheidsbrief laat Drucker nu weten dat hij zijn fiets aan de wilgen hangt.

“Ik had graag op een andere en betere manier afscheid genomen als wielrenner, na een goed afscheidsjaar en in een mooie wedstrijd. De laatste maanden stonden in het teken van hoop, van het wachten op een nieuwe kans. Jammer genoeg kon ik niet mijn eigen afscheid bepalen. Nu is er geen andere optie meer dan afscheid te nemen van de wielersport. Dit is het einde van mijn wielercarrière. Dit was het.”

Drucker begon zijn wieleravontuur als veldrijder bij Fidea Cycling Team, maar besloot op een gegeven moment een wegcarrière na te jagen en reed achtereenvolgens voor Willems Veranda’s, opvolger Wanty-Gobert en BMC Racing Team. Drucker reed vervolgens twee seizoenen voor BORA-hansgrohe en kwam vorig jaar dus uit voor Cofidis.

In 2015 was Drucker de beste in de Prudential RideLondon & Surrey Classic. Een jaar later boekte hij de grootste overwinning uit zijn carrière door als eerste over de streep te komen in de zestiende etappe van de Vuelta a España. Op zijn palmares prijken ook twee etappezeges in de Ronde van Luxemburg en een dagtriomf in de Tour de Wallonie.