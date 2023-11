vrijdag 3 november 2023 om 18:41

Fransen vieren meteen feest op EK veldrijden in eigen land: “Er was extra druk”

Frankrijk heeft meteen goud gewonnen op het EK veldrijden in Pontchâteau. Zes Franse crossers reden vrijdag namelijk naar de eerste plaats in de Mixed Relay. “Het is geweldig, er valt meteen een last van onze schouders”, aldus Hélène Clauzel.

“Voor altijd de eerste”, vertelt Clauzel in gesprek met DirectVelo. “Het is de eerste in de Franse geschiedenis. Het is geweldig, de perfecte manier om aan het weekend te beginnen. Er was op voorhand extra druk, maar het werkte juist stimulerend.”

De Franse renster heeft overigens goede herinneringen aan Pontchâteau, want in 2016 werd ze tweede op het EK voor beloften in eigen land. “Ik hoop dat ik dit zondag bij de elite vrouwen opnieuw kan beleven.”

Joshua Dubau, de slotrenner voor de Fransen, vult aan. “Iedereen is blij om erbij te zijn in dit onderdeel. We hebben onze best mogelijke ploeg opgesteld en zijn trots op onze nieuwe Europese trui. Het is een goed begin van het weekend.”