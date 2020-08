Franse wielerbond wil WK 2020 op La Planche des Belles Filles zaterdag 29 augustus 2020 om 14:10

De Franse wielerbond wil het WK Wielrennen 2020 laten finishen op La Planche des Belles Filles. De FFC meldt in een persbericht dat het samen met het departement Haute-Saône in de regio Bourgogne-Franche Comté werkt aan een plan om dit najaar het wereldkampioenschap in Frankrijk plaats te laten vinden.

Het WK Wielrennen stond dit jaar aanvankelijk gepland in het Zwitserse Aigle/Martigny. Eerder deze maand werd echter bekend dat het WK in Zwitserland werd geannuleerd, maar dat de UCI zoekt naar een andere locatie in Europa.

Op de beklimming in de Vogezen lag de afgelopen jaren meermaals een aankomst van een Touretappe. Vorig jaar won de Belg Dylan Teuns er een rit. Dit jaar staat er op de voorlaatste dag een 36,2 kilometer lange tijdrit gepland.

De Fransen hebben onder meer concurrentie van Italië, waar Toscane en Imola kenbaar hebben gemaakt het WK te willen organiseren. Ook Drenthe is in de running. UCI-voorzitter David Lappartient kondigde gisteren nog aan snel een locatie bekend te maken.