Drenthe maakt zich klaar voor WK wielrennen 2020

Wishfull thinking of realiteit? Mogelijk is het NK op de VAM-berg niet het enige kampioenschap op de geasfalteerde vuilnisbelt dit jaar. Op dit moment onderzoeken verschillende partijen of ze op de Col du VAM ook het WK kan organiseren, melden diverse bronnen aan WielerFlits.

Aanvankelijk wilden Drenthe en Groningen in 2020 het WK organiseren. Er werd in 2017 zelfs een bidbook ingeleverd en fors gelobbyd. De PVDA in de Staten van Groningen ging uiteindelijk voor het plan liggen en zodoende werd het hele project politiek afgeserveerd. Achter de schermen had de UCI het WK volgens insiders al toegewezen aan Groningen en Drenthe.

Uiteindelijk zou het WK dit jaar plaatsvinden in Zwitserland, in Aigle en Martigny. Het coronavirus strooide echter roet in het eten en nu is de UCI met spoed op zoek naar een alternatieve locatie. Italië ligt daarvoor op dit moment op pole position, maar de instanties liggen er niet op één lijn om het WK ook daadwerkelijk te organiseren. De UCI heeft de deadline op 1 september gezet.

Gegevens doorgeven

De organisatie verzamelt op dit moment alle documentatie, rapportages én beelden. Men zou inzetten eenzelfde opzet als dit NK, verspreid over drie dagen. De draaiboeken liggen klaar en er is zelfs al begonnen om ze te vertalen naar het Engels. Opvallend is dat Eric Kersten van de Organizing Connection zaterdag bij het NK aanwezig was en hij afgelopen woensdag nog op het hoofdkantoor van de UCI in Aigle was.

Het huidige NK-parcours is 7,3 kilometer en smal. Dat zou een probleem kunnen opleveren, maar achter de schermen is al een vraag neergelegd bij de provincie Drenthe om een aantal wegen – eventueel tijdelijk – opnieuw te asfalteren. Op die manier zou men bredere wegen kunnen realiseren en is die horde getackeld. Optie twee is om van het huidige parcours af te gaan en een extra lus te creëren.

Maar juist het korte en smalle parcours maakt het rondje op het VAM-terrein zo lastig. Wat nog meer in het voordeel spreekt: dit parcours is – zoals dit weekend – volledig hermetisch af te sluiten. Een WK op Col du VAM zou met andere woorden zonder publiek te garanderen én te realiseren zijn. De smalle wegen kunnen dus een probleem vormen, anderzijds kan dat tijdens Vlaamse wedstrijden ook.

Corona-cijfers spreken in het voordeel

Alle haken en ogen ten spijt, heeft Drenthe misschien wel het allerbelangrijkste punt mee: het is zo goed als coronavrij. Volgens de officiële cijfers van het RIVM zijn de laatste zestien weken slechts vier positief geteste Drenten opgenomen in het ziekenhuis. De laatste negen weken is er zelfs helemaal niemand in de provincie overleden. In de regio waar de VAM-berg ligt, is sinds de uitbraak zelfs nog niemand doodgegaan aan COVID-19.

Toen organisator Thijs Rondhuis met dit verhaal geconfronteerd werd, zei hij daarop het volgende: “Als de vraag komt of we het WK willen organiseren, dan kunnen we daar over nadenken. Technisch kunnen we dat en op een korte termijn realiseren.” Ook de Henk van Beusekom – manager Sport binnen de KNWU – is van de stille UCI-diplomatie op de hoogte gebracht.

Gedeputeerde van de provincie Drenthe Henk Brink wacht af wat de KNWU en de UCI willen. Afkeuren deed hij vooralsnog niet. Bij de mondiale wielerbond UCI zijn ze volgens onze bronnen niet op de hoogte van een mogelijk WK in Drenthe. Maar dat er duidelijk iets speelt op de achtergrond, is duidelijk.