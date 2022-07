Frans Maassen: “We dachten dat UAE Emirates de gele trui zou weggeven”

Bij Jumbo-Visma zijn ze enigszins verbaasd dat UAE Emirates de gele trui van Tadej Pogačar heeft behouden. De ploeg van de Sloveense kopman controleerde de bergrit naar Châtel en daardoor bleef Pogačar in het bezit van het geel. “We dachten dat ze trui weg zouden geven, maar dat deden ze toch niet”, zegt ploegleider Frans Maassen na afloop bij de NOS.

“Ik ben zeker tevreden na vandaag. Het was een zware dag voor de mannen. Een aardig slagveld, maar dat werd goed gecontroleerd door de gele trui”, aldus Maassen. In de grote kopgroep van de dag had Jumbo-Visma met Wout van Aert een mannetje mee. “Hij kreeg vrijgeleide om mee te springen en kon zo nog 20 punten rapen voor de groene trui.”

Van Aert zat om meerdere redenen mee in de vlucht. “Als het nodig was, kon hij nog wat doen voor de kopmannen. Maar hij mocht ook strijden voor de rit als dat kon, maar had zeker niet de benen vandaag om te winnen”, zegt de ploegleider van Jumbo-Visma. “Wij dachten ook dat de kopgroep meer ruimte zou geven. Waarom dat is, weet ik niet. Dat verbaasde mij wel.”

Vingegaard blijft in spoor Pogačar

Desondanks won Bob Jungels vanuit de vroege vlucht. De favorieten sprintten een kleine minuut daarachter om de vijfde plaats. Pogačar won die sprint van Jonas Vingegaard. Het verschil tussen beide kleppers blijft daardoor 39 seconden. Primož Roglič zat in een groepje daarachter en verloor drie tellen. De Sloveen staat nu elfde op 2.52 minuut van het geel.

Maassen was wel onder de indruk van het werk van UAE Emirates: “Ze hebben hard en sterk gereden. Maar waarom, dat weet ik niet. Ik vind het prima. Hij blijft in het geel en moet daardoor naar de controles, naar de huldiging en heeft hij wat minder rust. Maar hij is op het moment ook de beste, dus we gaan zien hoe het verder evolueert.”