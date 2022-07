Tour 2022: Bob Jungels rondt solo van 60 kilometer af in bergrit naar Châtel

Bob Jungels heeft na een indrukwekkende solo van 60 kilometer de negende etappe van de Tour de France 2022 gewonnen. De 29-jarige Luxemburger van AG2R Citroën was in de Zwitsers-Franse bergetappe tussen Aigle en skioord Châtel de beste renner uit een grote vluchtersgroep. Hij hield in de finale de aanstormende Thibaut Pinot, die nog werd ingehaald voor Jonathan Castroviejo en Carlos Verona, knap achter zich. Tadej Pogačar behoudt de gele trui.

Lange strijd om de vlucht

De openingsfase na de start in Aigle was vlak en erg attractief. Er werd slag om slinger gedemarreerd, maar geen enkele groep kon wegrijden. Wel was het eerste koersuur erg slopend op het golvende terrein. Pas na de eerste klim van de dag, de Côte de Bellevue waar Jonathan Castroviejo het bergpunt pakte, wist een serieuze kopgroep van veertien man weg te rijden.

Opvallend was de aanwezigheid van Castroviejo namens INEOS Grenadiers. Hij zat mee met Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Simon Geschke (Cofidis), Kobe Goossens (Intermarché-Wanty-Gobert), Warren Barguil (Arkéa-Samsic), Bob Jungels (AG2R Citroën), Patrick Konrad (BORA-hansgrohe), Carlos Verona (Movistar), Luis Léon Sánchez (Bahrain Victorious), Joe Dombrowski (Astana Qazaqstan), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Guy Niv, Hugo Houle (Israel-Premier Tech) en Franck Bonnamour (B&B Hotels-KTM).

Wout van Aert schuift mee

In een volgende achtervolgende groep sprongen groene trui Wout van Aert en Brandon McNulty mee. Dat groepje, met ook Pierre Latour, Benoît Cosnefroy en Ion Izagirre, sloot aan en zorgde voor een kopgroep van 21 man. De aanval van Van Aert had een extra voordeel; hij kon bij de tussensprint in Semsales de 20 punten oprapen. Het verschil met het peloton, waar UAE Emirates achtervolgde, was op dat moment twee minuten.

Het verschil groeide nog net boven de drie minuten, maar veel meer gaf de ploeg-Pogačar niet cadeau. Voorin was Urán op 3.24 minuut de best geplaatste renner. Door het hoge tempo in de kopgroep kon het peloton niet achterblijven. Op de hellende stroken van de Col des Mosses, waar Latour vijf bergpunten pakte, werd het peloton dan ook flink uitgedund.

Heropgeleefde Jungels toont zich

Op de daaropvolgende Col de la Croix (8,1 km aan 7,6%) werd het gat met het peloton kleiner. In de kopgroep zorgde het voor wat nervositeit. Jungels reed weg en kreeg vlak onder de top aansluiting van Geschke, die de meeste punten pakte. De twee koplopers begonnen met 25 seconden voorsprong aan de afdaling. De favorietengroep volgde op 2.20 minuut.

In de lange afzink, zestig kilometer voor de meet, reed Jungels liet Geschke weer achter zich. De Luxemburger wist in zijn eentje een voorsprong van meer dan een minuut te pakken op de groep-Van Aert, die dertien man groot was. In de vallei hield Jungels een strak tempo vast, want hij liep alleen maar verder uit op de achtervolgers en het peloton.

Pinot jaagt op Jungels

Met twee minuten voorsprong op de groep-Van Aert begon Jungels aan de Pas de Morgins (15,4 km aan 6,1%) en ook dat verschil bleef maar oplopen. In het peloton kreeg Daniel Felipe Martínez al vroeg problemen door het tempo van Bennett en later kraakte ook Vlasov, terwijl voor vluchter Van Aert zijn dag erop zat nadat hij zijn kopmannen wat water had bezorgd.

Ruim acht kilometer onder de top spatte de achtervolgende groep uit elkaar. Pinot demarreerde en ging in zijn eentje op jacht naar Jungels. De Fransman kwam snel binnen een minuut van de Luxemburger en kreeg daarna Jungels in het zicht. Het verschil bleef echter zo’n 20 seconden. Met die voorsprong rondde de AG2R Citroën-renner de top. Omdat Geschke als vijfde bovenkwam, neemt de Duitser de bolletjestrui over van Magnus Cort.

Bob Jungels houdt stand en grijpt ritwinst

Jungels stond dus vol onder druk bij het ingaan van de laatste tien kilometer, die bestond uit vijf dalende kilometers en nog ruim vier kilometer omhoog naar de streep in Châtel. Niet ver achter Pinot reden namelijk ook nog Verona en Castroviejo. Maar hoe erg zij hun best deden, veel dichter bij Jungels kwamen de drie achtervolgers niet. Wel stortte Pinot in; hij werd in extremis nog gepasseerd door Castroviejo en Verona.

In de favorietengroep hield UAE Emirates een strak tempo vast, tot de laatste kilometer. Geletruidrager Pogačar probeerde daar zijn concurrenten nog te verrassen met een sterke sprint, maar Jonas Vingegaard reageerde attent en finishte in het wiel van zijn directe concurrent. Drie seconden daarachter finishte een groep met Geraint Thomas, Adam Yates, Enric Mas, Nairo Quintana, Damiano Caruso, Romain Bardet en Primož Roglič.

Pogačar en Vingegaard pakken tijd, Martínez zakt door het ijs

Tijdverlies was er voor Tom Pidcock, die zeven seconden na Pogačar over de finish kwam. Louis Meintjes verloor 23 seconden en Aleksandr Vlasov 27 seconden. Voor Daniel Felipe Martínez lijkt het klassement verloren, de beoogde kopman van INEOS Grenadiers verloor uiteindelijk meer dan zestien (!) minuten.