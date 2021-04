Franky Van Haesebroucke leidt Nieuw-Zeelands profteam tijdens Europese tournee

Interview

Door de vele uitgestelde wedstrijden door Covid-19 was het lang wachten op hun oversteek. Maar eind deze maand is het zo ver. Tien Nieuw-Zeelanders, waaronder een paar absolute toptalenten, beginnen met Black Spoke aan hun Europese tournee. Franky Van Haesebroucke, zelf ex-prof en al jaren aan de slag met buitenlanders, wordt hun ploegleider van dienst.

West-Vlaming Franky Van Haesebroucke, in het dagelijkse leven parttime postbode, is vijftig en was eind vorige eeuw een zestal jaar prof. Als renner was hij al veel in het buitenland actief en dat avontuurlijke verdween ook na zijn actieve carrière niet uit de genen. Van Haesebroucke ontfermt zich daarnaast ook over buitenlanders die zelf naar België komen.

Zo was hij jaren de man aan de zijde van Jonathan Page, de eerste Amerikaanse veldrijder die de stiel kwam leren in België en in 2007 zelfs zilver pakte op dat knotsgekke WK in Hooglede-Gits. De voorbije drie jaar ontfermde hij zich dan weer over Blanka Kata Vas, het Hongaarse talent dat straks de overstap maakt naar SD Worx.

Wereldburger

In het wegwielrennen is hij sinds 2001 als ploegleider actief over de hele wereld. Van de Verenigde Staten over Australië tot in China. “Ik werk graag met exoten”, vertelt Van Haesebroucke daarover. “De sfeer is veel losser dan hier. Het plezier staat voorop, maar tezelfdertijd heb ik al veel jongens zien ontbolsteren. Eigenlijk was ik nog maar een keer in een Belgisch team actief: bij Veranda’s Willems. Maar toen Nuyens dit in 2017 overnam, stopte het.”

Vandaag is Van Haesebroucke dus aan de slag voor Black Spoke Pro Cycling Academy, een Nieuw-Zeelands project dat vorig jaar werd opgezet voor een termijn van minstens vijf jaar. De start verliep moeizaam, voor het continentale team. In 2020 werd amper gekoerst en ook begin dit jaar stapelden de afgelastingen zich op. Maar op 13 mei is het zo ver, dan maken de Nieuw-Zeelanders hun opwachting in Circuit de Wallonie, een manche in de Bingoal Cycling Cup.

Hoe komt Black Spoke bij Franky Van Haesebroucke terecht?

“Dankzij mijn relatie met Scott Guyton (44), de Nieuw-Zeelandse manager van de ploeg. Toen ik zelf nog renner was, leerde ik Scott kennen tijdens een Nieuw-Zeelandse rittenkoers. Ik hielp hem toen aan een contract in een van de teams van Paul De Baeremaeker.”

“Vorig jaar, toen ik actief was bij Team Bridgelane, kwamen we elkaar tegen in de Ronde van Taiwan. Scott was onder de indruk van ons werk bij Bridgelane. We leverden onder meer Chris Harper aan Jumbo-Visma en Dylan Sunderland aan NTT Pro Cycling af. Hij vroeg me om ploegleider te worden bij Black Spoke.”

Als hún man in Europa?

“Inderdaad. Dat is ook de reden waarom ik er ben op ingegaan. Met Bridgelane koersten we maar sporadisch in Europa, terwijl ik met Black Spoke een interessant programma kon uitstippelen. Ik ben ploegleider en organiseer hun verblijf hier. Alleen was het niet evident in tijden van corona om als continentaal team in veel wedstrijden binnen te geraken. Maar uiteindelijk is het toch een mooi programma geworden.”

Wie of wat is Black Spoke?

“Dat is geen naam van een bedrijf, maar een fictieve naam. De geldschieter is een Nieuw-Zeelander die je het best kan omschrijven als de plaatselijke Marc Coucke. Hij financiert het hele project voor vijf jaar. De man investeert overigens ook in een rugby- en een American footballteam.”

Ik tel veertien renners in het team. Allemaal Nieuw-Zeelanders. Hoeveel maken straks de oversteek?

“Tien van de dertien. Hayden McCormick, nochtans een talent, heeft onlangs besloten ermee te kappen. Echt jammer, maar de twijfel door corona deed hem de das om. Van de dertien maken er voorlopig tien de oversteek. Aaron Gate en Campbell Stewart komen pas na de Olympische Spelen. Zij mikken in Tokio eerst op goud in de ploegenachtervolging.”

Wie van hen moeten we in de gaten houden?

“Het is een sterk team, hoor. James Fouché stond op het punt een contract te ondertekenen bij een WorldTour-team, maar dat sprong in extremis af. Hij wordt een van onze speerpunten. Logan Currie is een voormalig triatleet. Ik verwacht dat dat eentje wordt die zal doorstromen. James Oram is – net als Fouché trouwens – opgeleid in het U23-team van Axel Merckx. Luke Mudgeway won een rit en het bergklassement in de Ronde van Nieuw-Zeeland.”

“We wonnen dit jaar trouwens al vier UCI-koersen. Oké, niet de meest tot de verbeelding sprekende wedstrijden, maar er wordt overal hard gefietst. En de mannen zijn gemotiveerd. In Nieuw-Zeeland gaan we stilaan richting de winter. Dan zijn ze blij dat ze naar Europa mogen komen.”

Wat staat zoal op het programma?

“We beginnen dus op 13 mei met Circuit de Wallonie. Een dag later trekken we al naar Frankrijk voor de Tour d’Eure-et-Loir. Ook de profkoers van Ruddervoorde (19 mei) staat op de agenda, net als de Tour de la Mirabelle (27-30 mei). De Elfstedenronde (6 juni) is een andere interessante confrontatie. En van 10 tot 13 juni rijden we een Oostenrijkse rittenkoers. Dat is toch al wat in wat een moeilijk jaar is voor de continentale teams.”

Lijkt me zelfs een druk programma voor een postbode.

“Haha, inderdaad. Maar ik werk intussen halftijds. Een week werken, een week niet. Zo is het nog net combineerbaar.”