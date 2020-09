Forse verjonging bij Lotto Soudal zorgt voor onrust

Lotto Soudal heeft voorlopig 22 renners onder contract voor 2021. Daaronder zes nieuwkomers, waarvan er drie die uit het opleidingsteam komen: Viktor Verschaeve, Harry Sweeny en Sébastien Grignard. Een tiental renners van de huidige kern zit al een poos in de wachtkamer, voorlopig in onwetendheid over hun toekomst.

Filippo Conca (21) komt over van Androni Giocattoli. Andreas Kron (22) van Riwal-Securitas en volgens Het Nieuwsblad kom ook Sylvain Moniquet (22) naar Lotto Soudal. De Waalse klimmer over van de opleidingsploeg van Groupama-FDJ. Ook Verschaeve, Sweeny en Grignard zijn pas 21 of 22 jaar jong.

Naar verluidt is Lelangue zinnens nog minstens een of zelfs meerdere jongeren uit de eigen opleidingsploeg over te hevelen naar de hoofdmacht. Het zou zomaar kunnen dat de helft van de kern van Lotto Soudal jonger dan 23 jaar is. Maar vooral: het zorgt er ook voor dat het aantal nog beschikbare plekjes smelt als sneeuw voor de zon, terwijl nog tien renners in de wachtkamer zitten, onwetend of ze hun contract wel of niet kunnen verlengen.

Voorlopig tien renners zonder contract

Al ziet dat er niet goed uit omdat er financieel nog amper ruimte zou zijn. De kans dat Brian Van Goethem, Remy Merz, Tomas Marczyński, Jelle Wallays, Sander Armee, Nikolas Maes, Adam Hansen, Tosh Van Der Sande, Jonathan Dibben en Rasmus Iversen op zoek moeten naar een alternatief, wordt met de dag reëler.

Als er toch nog wat extra budget wordt gevonden, zou Tosh Van Der Sande de eerste zijn die alsnog een contractverlenging krijgt. Meer zelfs, kopmannen als Caleb Ewan en Thomas De Gendt zijn vragende partij om Van Der Sande langer aan hun zijde te hebben.