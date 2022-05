Florian Vermeersch: “Deze overwinning maakt veel miserie van het voorjaar goed”

Interview

Florian Vermeersch heeft met de Antwerp Port Epic zijn eerste profzege beet. De oerschreeuw toen hij over de aankomst kwam, was veelzeggend. “Eindelijk kan ik de pech eens achter mij laten”, aldus de renner van Lotto Soudal aan WielerFlits.

Eerder vanmiddag hadden we het nog uitgebreid met Vermeersch over de huidige situatie bij Lotto Soudal, waar een interne storm zou heersen. “Ik ben blij dat ik het hier eens kan zeggen, want van paniek bij de renners is er geen sprake”, zei de renner uit Zaffelare toen.

Ideale samenstelling

Dat bleek vandaag. De manschappen van Nikolas Maes namen het heft al vroeg in handen. “Ons plan was om de koers hard te maken en ervoor te zorgen dat iedereen al afgemat was als we aan de finale begonnen. De schifting was aan het einde goed zichtbaar. In de laatste veertig kilometer zat er niet veel man meer in de positie om te winnen, en dat is deels te danken aan de harde koers die we ervan gemaakt hebben. Ik denk dat we de perfecte koers hebben gereden.”

Al was het bij momenten ook een nogal tactisch gedoe. “Het was heel de dag lang een beetje gokken en het goede moment kiezen. We hebben met de ploeg elkaar goed afgelost, waardoor we de koers heel de tijd onder controle hadden. Op een gegeven moment zet ik een versnelling in en zijn we met zes weg. Dat was een goede samenstelling. Iemand van Intermarché-Wanty-Gobert, iemand van Alpecin-Fenix. Dat zorgde ervoor dat we weg konden blijven. In de finale moesten we pokeren. En ik won de poker (lacht).”

“Of ik dan de sterkste was? Dat is veel gezegd”, lachte hij. “Maar ik voelde dat ik er dicht bij ging zijn vandaag. Toen ik bepaalde aanvallen moest beantwoorden, voelde ik snel dat er nog snee op zat. Ik denk dat ik het ideale moment heb gekozen om door te zetten en iedereen daarmee wat verraste. Dat bleek genoeg om te winnen.”

Oerschreeuw

Opvallend was ook de oerschreeuw van Vermeersch bij de aankomst. Was het dat moeilijke voorjaar dat erachter zat? “Enerzijds was ik uit op die eerste profzege. Maar ik wilde ook de pech eens achter mij laten. Vorige week zat ik ook in de positie om te winnen in de Tro Bro Léon, maar dan had ik pech. Nu kan ik het afmaken, en dat doet enorm veel deugd. Ook naar de ploeg toe, om hen een overwinning terug te geven. Ze hebben al veel vertrouwen in mij getoond.”

“Dit doet het voorjaar natuurlijk niet vergeten. We moeten dat vooral onthouden en uit de fouten blijven leren. Maar het maakt wel veel goed. En het geeft veel moed om hier op voort te bouwen. Ik ga nog redelijk wat koersen rijden. De GP Marcel Kint, Brussel Cycling Classic, Ronde van Limburg, Dwars door het Hageland. Eigenlijk alle mooie eendagskoersen in België. Ik vind dat zelf een heel tof programma. Het zijn allemaal koersen die mij liggen, dus ik ga me overal smijten.”

