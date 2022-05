Florian Vermeersch: “Storm binnen Lotto Soudal? Zelf niets van gemerkt”

Interview

Florian Vermeersch (23) is niet opgezet met het negatieve beeld dat rond de Lotto Soudal-ploeg wordt opgehangen in de media. “Ik ben blij dat ik het hier eens kan zeggen, want van paniek bij de renners is er geen sprake”, vertelt Vermeersch aan WielerFlits bij de start van de Antwerp Port Epic.

Voor Lotto Soudal is zijn mei en juni levensbelangrijke maanden. Voornamelijk in eigen land staan er veel wedstrijden van 1.1- en 1.Pro-niveau op het programma, waar de Belgische ploeg belangrijke UCI-punten kan pakken in de strijd tegen de degradatie uit de UCI WorldTour. In de huidige World Ranking is Lotto Soudal intussen over Israel-Premier Tech gegaan en nadert het zelfs tot 1000 punten van BikeExchange-Jayco.

En juist in deze periode komen er wéér negatieve verhalen over Lotto Soudal naar buiten. Operations & Administration Manager, Valerie D’Haeze, nam deze week ontslag en kopman Tim Wellens zou het schip willen verlaten. Een interne storm, volgens Het Laatste Nieuws.

Florian, hoe zit het bij aanvang van deze drukke maand: stormt het binnen de ploeg?

“Ik vind dat onze ploeg heel negatief in beeld komt de laatste weken. Maar ik moet eerlijk zeggen: ik heb er binnen de ploeg zelf niets van gemerkt. Ik kan me vergissen, maar in de drie jaar dat de nieuwe World Ranking geldt, is dit een van onze beste seizoenen. Het is een beetje raar dat er dan kritiek komt. Ik vind dat we heel goed bezig zijn en de sfeer is top. Het is superplezant om deze eendagskoersen af te werken. We zijn met een toffe bende op stap en ik amuseer me.”

Hoe moeten we die verhalen dan zien? Zijn het dan leugens?

“Ik vind het een beetje uit de lucht gegrepen. Als je die verhalen leest, wordt er ook niet veel gevraagd naar opinies binnen de ploeg. Het zijn verhalen van buitenstaanders. Ik ben blij dat ik het hier eens kan zeggen, want ik erger me er wel een beetje aan dat het zo uit de lucht gegrepen wordt, terwijl het helemaal niet zo is. Van paniek bij de renners is er geen sprake.”

Het is ontegensprekelijk wel een cruciale maand, als je kijkt naar de UCI-punten. Hoe ga je daarmee om?

“Ik vind het tof. Het zijn allemaal schone koersen waar ik kan meedoen voor overwinningen of een uitslag kan rijden, wie weet zelfs mijn eerste profzege. Mij hoor je daar niet over klagen. Ik ben heel relaxed en voel me volledig klaar. We hebben een goede stage gehad in Frankrijk. Mentaal ben ik honderd procent fris, en fysiek zit ook terug goed.”

Dat was in het voorjaar niet het geval. Veel kritiek op de ploeg komt ook voort uit het uitblijven van resultaten in de topklassiekers. Wat is er volgens jou misgelopen?

“Ik heb het de afgelopen weken nog eens goed geanalyseerd. Mijn val in Le Samyn heeft iets getriggerd in mijn lichaam, waardoor ik heel het voorjaar met mijn rug heb gesukkeld. Jammer genoeg zijn we pas na Parijs-Roubaix op het probleem uitgekomen. Dat rugprobleem was heel ambetant en heeft me hard gehinderd. Maar we hebben binnen de ploeg ook veel pech gehad. Die factoren samen hebben ervoor gezorgd dat het een beetje tegenviel voor ons.”

In de Omloop zagen we je nog in de aanval, en na die val hebben we jou inderdaad amper nog gezien.

“Het stelt me wel gerust dat het niet aan de conditie lag. Daarvoor was het verschil met de Omloop inderdaad te groot, die analyse heb ik ook gemaakt. Ik was er echt honderd procent klaar voor. Maar gelukkig is het seizoen lang en ik ben ook het type dat in meerdere soorten koersen kan meedoen. Hopelijk zit het de komende periode wat beter mee.”

Rij je de komende weken ook met een eventuele Tourselectie in het achterhoofd?

“Ik wil de Tour zeker graag rijden. Ik heb vorig jaar de Vuelta uitgereden, dus dit jaar de Tour rijden zou een mooie en logische volgende stap zijn. Maar er is nog niet over gecommuniceerd over de selectie. Het is nog een beetje afwachten. Ik denk ook niet dat de komende weken de grote doorslaggevende factoren zullen zijn. Ik denk dat de ploeg gewoon een goede uitgebalanceerde ploeg moet zoeken. Dat zal wel lukken.”