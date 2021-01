Florian Sénéchal begint seizoen in Ronde van Valencia

Florian Sénéchal heeft zijn programma voor de eerste maanden van 2021 bekendgemaakt. De Franse hardrijder van Deceuninck-Quick-Step begint zijn seizoen op 3 februari in de Ronde van Valencia.

Na de Spaanse rijdt Sénéchal ook nog de Volta ao Algarve in Portugal, voordat hij eind februari zijn opwachting maakt in de Omloop Het Nieuwsblad. Het wordt voor de 27-jarige coureur zijn zesde deelname aan ‘De Omloop’. Vorig jaar werd hij tiende in de opener van het Belgische wielerseizoen.

Enkele dagen later maakt Sénéchal zijn opwachting in Le Samyn, de Waalse eendagskoers die hij in 2019 wist te winnen. Afgelopen seizoen moest hij nog genoegen nemen met een vijfde plek in Dour. Na Le Samyn trekt de Fransman naar Parijs-Nice, waar hij verder zal bouwen aan zijn klassiekervorm.

Voorlopig programma Florian Sénéchal voor 2021

Ronde van Valencia (3-7 februari)

Volta ao Algarve (17-21 februari)

Omloop Het Nieuwsblad (27 februari)

Le Samyn (2 maart)

Parijs-Nice (7-14 maart)