Flinke straffen voor W52-renners: João Rodrigues voor zeven jaar geschorst

Zeven renners van W52-FC Porto zijn door het Portugese antidopingagentschap voor meerdere jaren geschorst. Zo moet João Rodrigues, die vorig jaar nog de beste was in de Volta ao Algarve, een straf van maar liefst zeven jaar uitzitten.

Nog eens zes andere coureurs hebben een schorsing van drie jaar aan hun broek. Het gaat om Rui Vinhas, Ricardo Mestre, Ricardo Vilela, Daniel Mestre, José Neves en Samuel Caldeira. Deze renners zijn door het Portugese antidopingagentschap ADoP geschorst wegens ‘bezit van een verboden stof en verboden methode’. De straf van Rodrigues (27) valt hoger uit omdat er ook nog eens afwijkende waarden zijn geconstateerd in zijn bloedpaspoort.

In april kwam het nieuws naar buiten dat Nuno Ribeiro, ploegleider van W52-FC Porto, was opgepakt vanwege zijn betrokkenheid bij een dopingzaak. De Portugese politie zette een groot team op de zaak en bij huiszoekingen werden, volgens diverse landelijke media, bij tien renners van het team dopingmiddelen aangetroffen. De UCI besloot vervolgens de licentie van de Portugese formatie in te trekken.

W52-FC Porto was voor dit bewuste dopingonderzoek al meerdere keren in het nieuws vanwege dopinggevallen. Oud-renner Raúl Alarcón ging bijvoorbeeld in hoger beroep tegen een vierjarige schorsing als gevolgd van abnormale waardes in het biologische paspoort, maar de Spanjaard en de ploeg verloren die zaak bij het CAS.