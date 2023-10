vrijdag 6 oktober 2023 om 09:23

Flinke schade bij Søren Kragh Andersen en Arne Marit na val bij finish Parijs-Bourges

Søren Kragh Andersen en Arne Marit zijn niet ongeschonden uit de strijd gekomen na Parijs-Bourges. Beide renners kwamen hard ten val kort na de streep, nadat Arnaud De Lie in volle sprint zijn tube kwijtspeelde en zijn ketting eraf schoot. De Lie bleef door een reflex overeind, maar Kragh Andersen en Marit konden hem niet ontwijken en vielen hard.

Alpecin-Deceuninck laat weten dat Søren Kragh Andersen een milde hersenschudding heeft opgelopen. Zijn vijfde plaats in Bourges betekent ook direct einde seizoen, want door die blessure kan de Deense klassiekerspecialist zondag niet starten in Parijs-Tours. Die koers wist SKA in 2018 nog te winnen. Lennert Belmans is opgeroepen als zijn vervanger.

Arne Marit eindigde als zevende en eindigde in het ziekenhuis na zijn crash op de meet. Zijn ploeg Intermarché-Circus-Wanty deelde het nieuws dat Marit niets gebroken had. Wel was hij met een nekbrace afgevoerd ter controle. “Alles gaat goed, maar dit betekent voor mij wel einde seizoen”, stuurde Marit zelf nog op social media.

De overwinning in Parijs-Bourges ging overigens naar Arnaud Démare, die nipt sneller was dan zijn naamgenoot De Lie.

Bekijk hier de beelden van de finale en de valpartij, kort na de finish