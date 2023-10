donderdag 5 oktober 2023 om 17:10

Strijd der Arnauds: Arnaud Démare klopt Arnaud De Lie in Parijs-Bourges, val ontsiert finish

Arnau Démare heeft Parijs-Bourges op zijn naam geschreven. De Fransman van Arkéa-Samsic was in een massasprint te snel voor zijn naamgenoot Arnaud De Lie. De derde plaats was voor Jordi Meeus. Op de streep was – net achter de top-drie – nog een vervelende valpartij, nadat De Lie bijna de macht over het stuur verloor.

De startplaats van Parijs-Bourges is niet, zoals de naam doet vermoeden, Parijs. In plaats daarvan vertrekken de renners sinds 2007 steevast uit Gien. Vanuit die stad ging het ook dit jaar zuidwaarts richting Bourges, over een heuvelachtig parcours. Vooral tussen kilometer 100 en 153 lagen de nodige hellingen. De laatste veertig kilometer naar de streep waren echter voornamelijk in dalende lijn. Onder meer Arnaud De Lie en Arnaud Démare stonden aan het vertrekken.

Kopgroep met Van der Tuuk en De Bondt

In het eerste wedstrijduur ontstond er een kopgroep van zes, met daarbij een Belg en een Nederlander: Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck) en Danny van der Tuuk (Equipo Kern Pharma). Zij hadden het gezelschap van Enekoitz Azparren (Euskaltel-Euskadi), Maximilien Juillard (Van Rysel – Roubaix Lille Métropole), Paul Hennequin en Larry Valvasori (Nice Métropole Côte d’Azur). De vluchters verzamelden een maximale voorsprong van drieënhalve minuten.

In het peloton bepaalden Arkéa-Samsic, Lotto Dstny en later ook Lidl-Trek, Intermarché-Circus-Wanty en BORA-hansgrohe het tempo. Gezamenlijk zorgden zij ervoor dat verschil met nog twintig kilometer te gaan, was teruggebracht tot minder dan een minuut. Van der Tuuk, Hennequin en Valvasori waren op dit moment overigens al afgehaakt, waardoor we nog drie man voorop hadden.

Sprinten om de zege

Het trio leek een vogel voor de spreekwoordelijke kat, maar hield bijzonder lang stand. Pas op tweenhalve kilometer van het einde zat het avontuur van De Bondt, Azparren en Juillard erop. Daarna konden we ons op gaan maken voor een massasprint. In die sprint leken de Franse ploegen Arkéa-Samsic en Groupama-FDJ een robbertje uit te vechten, maar ook Arnaud De Lie mengde zich in de debatten.

De Lie ging vervolgens van ver aan. Arnaud Démare was echter alert, reageerde snel en kon de Belg nog passeren. Hij boekte zo zijn tweede zege voor Arkéa-Samsic, nadat hij zondag ook al de Tour de Vendée op zijn naam schreef. De Lie moest genoegen nemen met de tweede plaats, Jordi Meeus eindigde op plek drie. Achter hen was een valpartij, nadat De Lie de macht over het stuur verloor. Het is nog onduidelijk wat de schade is bij de betrokken renners.