Fleur Nagengast: “Het herstel verloopt best wel stroef” maandag 6 januari 2020 om 15:39

Fleur Nagengast kwam dit veldritseizoen nog niet in actie voor Telenet-Baloise. Na een heupoperatie hoopte de 21-jarige Drentse snel te herstellen, maar ze kreeg te maken met een terugslag en zal nog ruime tijd langs de kant staan. “Het herstel verloopt best wel stroef. Het is een lastige periode”, zegt ze tegen RTV Drenthe.

“Ik had voor mezelf een strakke planning gemaakt en eigenlijk ben ik te snel gegaan”, legt Nagengast uit. “Conditioneel ga je na zo’n operatie erg achteruit, dus ik wilde het liefst zo snel mogelijk weer op de fiets zitten. Maar als je lichaam dat nog niet aankan, is dat niet zo slim. Ik kreeg weer klachten en heb het rustiger aan moeten doen.”

De laatste veldrit die de veldrijdster uit Beilen reed was de Brico Cross in Hulst, februari 2019. De vice-wereldkampioene bij de beloften van vorig seizoen kreeg last van aanhoudende rugpijn, die door een scheur aan haar heupgewricht werd veroorzaakt. Dat hinderde haar op de fiets en in het dagelijkse leven. “Het was niet leuk om telkens met die pijn te moeten leven. Mentaal trek je dat op een gegeven moment niet meer”, kijkt Nagengast terug.

Over een comeback wil ze nog niet nadenken, ook al was haar doel om het voorjaar op de weg te halen. “Ik wilde heel graag de Ronde van Drenthe een keer rijden, maar nu richt ik mij volledig op mijn herstel. Ik wil eerst weer pijnvrij trainen en pas daarna ga ik doelen stellen”, zegt Nagengast.