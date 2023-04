Filippo Ganna staat centraal in Parijs-Roubaix-selectie INEOS Grenadiers

INEOS Grenadiers richt in Parijs-Roubaix alle pijlen op Filippo Ganna. Bij de aankondiging van de selectie voor de Helleklassieker staat de Italiaanse tijdritspecialist niet voor niets groot in het midden. Ganna wordt gerekend tot de schaduwfavorieten.

Ganna opende zijn klassieke voorjaar met een knappe tweede plaats in Milaan-San Remo, achter de solerende Mathieu van der Poel. Daarna volgden nog een tiende plaats in de E3 Saxo Classic, een DNF in Gent-Wevelgem en een 91ste plaats in Dwars door Vlaanderen.

Michal Kwiatkowski stond op de voorlopige startlijst, maar ontbreekt in Noord-Frankrijk. Hij wordt vervangen door de ervaren Cameron Wurf. Een andere ervaren kracht is Luke Rowe, die zijn tiende Parijs-Roubaix rijdt en in 2015 al eens achtste werd. Een andere opvallende naam in de selectie is Joshua Tarling, de 19-jarige neoprof uit Groot-Brittannië. Hij wordt de jongste deelnemer aan de Hel van het Noorden sinds 1937.

“Ik hoop dat ze me voor Roubaix ook als kopman zullen zien”, vertelde Ganna in aanloop naar Parijs-Roubaix. “Ik heb geen kristallen bol hoe het zal lopen, maar ik zal voor elke meter vechten, in de hoop te winnen. Ik droom ervan om die kassei in mijn handen te hebben, ik ben er klaar voor.”

