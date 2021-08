Filippo Ganna rijdt tijdrit en wegrit op EK en WK, slaat Parijs-Roubaix over

Filippo Ganna mag zich opmaken voor de nodige kampioenschappen dit najaar. De Italiaanse tijdritspecialist staat in september in eigen land aan de start van EK tijdrijden en het EK op de weg, meldt Tuttobiciweb. Eind september rijdt Ganna ook de dubbel op het WK wielrennen in België.

Na de Olympische Spelen, waar Ganna letterlijk goud waard was tijdens de ploegenachtervolging, reed hij afgelopen week de Ronde van Noorwegen. Daar loodste de wereldkampioen tijdrijden zijn ploeggenoot Ethan Hayter naar de eindoverwinning. De eerstvolgende wedstrijd op Ganna’s programma is het Europees kampioenschap in Trentino.

Op donderdag 9 september rijdt hij het EK tijdrijden en op zondag 12 september ook de wegwedstrijd met de Italiaanse selectie. Een week later verdedigt Ganna zijn wereldtitel tijdrijden, als tussen Knokke-Heist en Brugge het WK tijdrijden verreden worden. Ook op zondag 26 september komt Ganna in actie, dan staat het WK op de weg op het programma tussen Antwerpen en Leuven.

In oktober is het grote doel van ‘Pippo’ Ganna het WK baanwielrennen in Roubaix (20-24 oktober). Om daar in topvorm aan de start te staan van de ploegenachtervolging en de individuele achtervolging, laat hij het EK baanwielrennen in Grenchen (5-9 oktober) en ook Parijs-Roubaix (3 oktober) schieten. INEOS Grenadiers zou graag zien dat Ganna wel start in de Helleklassieker, maar hij heeft volgens Tuttobiciweb besloten om niet te rijden.