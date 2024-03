maandag 4 maart 2024 om 18:33

Filippo Ganna grijpt net naast zege in Tirreno-Adriatico: “Maar ben wel blij”

Eén seconde: dat was het verschil tussen Juan Ayuso en Filippo Ganna in de openingstijdrit van Tirreno-Adriatico. De Italiaan won de laatste twee tijdritconfrontaties in Lido di Camaiore, maar moest nu dus genoegen nemen met de meest ondankbare ereplaats.

Maar van teleurstelling na afloop was geen sprake bij Ganna. “Het feit dat ik vandaag maar één seconde moet toegeven op de winnaar, geeft aan dat ik het al beter heb gedaan dan de vorige keer. Ik ben dus blij”, waren zijn eerste woorden in een interview met Eurosport.

Met ‘de vorige keer’ doelt Ganna op zijn prestatie in de tijdrit in de Volta ao Algarve. Toen kwam hij niet verder dan een zesde plek en verloor hij bijna vijftig seconden op ritwinnaar Remco Evenepoel. “Het is nu gewoon zaak om verder te blijven werken, in de hoop dat we weer kunnen zegevieren.”

“Als je mijn prestatie van vandaag vergelijkt met mijn optreden in de Volta ao Algarve. Toen kon ik het niet volhouden, nu ben ik blij met hoe ik me voel op de fiets. Ik verwacht een moeilijke koersweek, gezien het niveau van de concurrenten. We zullen het dag voor dag bekijken.”