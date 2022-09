Filippo Ganna gaat op 8 oktober werelduurrecord aanvallen

Filippo Ganna gaat dit jaar dan toch het werelduurrecord aanvallen. De tweevoudig wereldkampioen tijdrijden zal dat doen op zaterdag 8 oktober, om 20.00 uur ’s avonds op de wielerbaan van het Zwitserse Grenchen. Het record staat sinds kort op naam van Dan Bigham, die 55,548 kilometer aflegde in een uur.

In augustus wist Bigham het werelduurrecord van Victor Campenaerts uit 2019 (55,089 kilometer) uit de boeken te rijden. De Britse baanspecialist, en tevens specialist aerodynamica bij INEOS Grenadiers, deed dat in Grenchen.

Aanvankelijk was het plan van de Britse ploeg om eind augustus met Ganna het werelduurrecord aan te vallen. Dat idee werd van tafel geveegd na een teleurstellende Tour de France, waarna Bigham de poging waagde. Het plan-Ganna is dus niet in de prullenbak gegaan, maar uitgesteld. Op zaterdag 8 oktober gaat hij proberen het werelduurrecord op zijn naam te zetten.

Fysieke en mentale limiet

“Ik kijk uit naar deze uitdaging”, vertelt Ganna. “Ook al gaat het een uur afzien zijn. Het wordt interessant om te zien hoe mijn lichaam zich houdt en hoe ver ik kan gaan. Dit is een kans om je fysieke en mentale limiet te testen. Dat ik dit prestigieuze nummer ga rijden, is een belangrijke stap in mijn carrière.”

Volgens ploegbaas Rod Ellingworth werkt INEOS Grenadiers al een jaar aan de recordpoging van Ganna. “We kunnen verzekeren dat Filippo met het best mogelijke materiaal aan de startstreep staat in Zwitserland, zodat hij het grootste kans heeft op succes. We laten niets aan het toeval over.”