Daniel Bigham breekt werelduurrecord van Victor Campenaerts

Daniel Bigham is de nieuwe houder van het werelduurrecord. In het Zwitserse Grenchen reed de Brit ruim 400 meter verder dan Victor Campenaerts, die in april 2019 in Aguascalientes (Mexico) een geslaagde recordpoging deed. Het nieuwe record is 55,548 kilometer.

Bigham is voor het grote publiek misschien geen bekende naam, maar heeft veel ervaring in het professionele wielrennen. Niet alleen als baan- en wegwielrenner, maar ook als specialist in de aerodynamica. Hij heeft als consultant bij diverse profploegen gewerkt en is momenteel als race engineer verbonden aan het WorldTeam van INEOS Grenadiers.

Vandaag wilde hij in de Tissot Velodrome in Grenchen eens kijken wat hij tegen de klok kan doen met de steun van zijn ploeg. Om het werelduurrecord te breken, moest hij verder rijden dan de 55,089 kilometer die Victor Campenaerts in april 2019 reed. Het plan was om in de tweede helft van de recordpoging de afstand van de Belg aan te vallen. Om half drie ging hij van start.

Bigham lag aanvankelijk wat achter ten opzichte van het record van Campenaerts, maar hij wist zijn achterstand te beperken. Na een half uur begon de Brit in te lopen om in het tweede deel het record naar zich toe te trekken. Na een uur klonk het eindschot en bleek dat het werelduurrecord was gebroken. Het nieuwe record is 55,548 kilometer.

Bigham deed vorig jaar al een recordpoging en kwam toen tot 54,723 kilometer.