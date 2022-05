‘Filippo Ganna valt op 23 of 24 augustus werelduurrecord aan’

Filippo Ganna gaat dit jaar nog het werelduurrecord van Victor Campenaerts aanvallen. Volgens La Gazzetta dello Sport zal dat gebeuren op dinsdag 23 augustus of woensdag 24 augustus. Officieel is de recordpoging nog niet ingepland, omdat eerst gekeken wordt hoe Ganna uit de Tour de France komt.

Het werelduurrecord is hot, want eerder deze week wist Ellen van Dijk historie te schrijven door in Grenchen het werelduurrecord bij de vrouwen te verbeteren. Het record bij de mannen staat sinds 16 april 2019 op naam van Victor Campenaerts. Hij wist op hoogte in Mexico een afstand van 55,089 kilometer te rijden.

De Italiaanse wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna zal daar dus een aanval op gaan doen. De hardrijder van INEOS Grenadiers doet dat echter niet op hoogte, maar op de wielerbaan in Grenchen. Die baan wordt, ondanks dat het op 451 meter hoogte is, betiteld als een baan op zeeniveau.

Momenteel is Ganna op hoogtestage op de vulkaan Teide op Tenerife. In aanloop naar de Tour de France zal hij nog het Critérium du Dauphiné (5-12 juni) en het Italiaans tijdritkampioenschap (22 juni) betwisten.