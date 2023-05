Fikse dopingstraf voor Joni Brandao: Portugees voor vijf jaar geschorst

Joni Brandão is door het Portugese antidopingagentschap ADoP voor liefst vijf jaar geschorst wegens ‘bezit van een verboden stof en het gebruik van een verboden methode’. De 33-jarige klimmer kwam de laatste twee jaar uit voor de veelbesproken formatie W52-FC Porto.

Brandão was betrokken bij een grootschalige dopingzaak, ook wel bekend als operatie Prova Limpa. In totaal staan 26 mensen terecht in het kader van het onderzoek. Eerder dit jaar werd bekend dat tien oud-wielrenners van W52-FC Porto voor de Portugese rechter moesten verschijnen. Zij werden door het Openbaar Ministerie beschuldigd van het handelen in verboden stoffen en methodes om die te gebruiken. Ook twee ploegleiders zijn aangeklaagd.

De meeste oud-renners van W52-FC Porto zijn inmiddels al bestraft. Rui Vinhas, Ricardo Mestre, Ricardo Vilela, Daniel Mestre, José Neves en Samuel Caldeira kregen al een schorsing van drie jaar aan hun broek en João Rodrigues is zelfs voor zeven jaar geschorst. Nu heeft ook Joni Brandão zijn straf te horen gekregen: de renner mag niet koersen tot 14 juli 2028. Ook Amaro Antunes, die inmiddels een punt heeft gezet achter zijn carrière, riskeert nog een jarenlange schorsing.

Uit documenten die door Portugese media zijn ingezien, blijkt dat ploegleiders Nuno Ribeiro, ploegbaas Adriano Quintanilha en algemeen directeur Hugo Veloso van W52-FC Porto een ‘dopingplan’ hebben opgesteld om de renners beter te laten presteren. Sinds 2020 zou dopinggebruik, waaronder bloedtransfusies, groeihormonen, testosteron, normaal zijn geweest binnen het team.

“De renners werden geïnstrueerd over de methoden om de doping in het lichaam te brengen zonder dat het zou worden gedetecteerd bij dopingcontroles. Daarnaast kregen ze instructies voor het toedienen van de doping”, valt te lezen in de aanklacht tegen de ploegleiding. W52-FC Porto is dit jaar overigens niet te zien in het peloton: de ploeg besloot, na alle commotie en negatieve publiciteit, geen continentale licentie aan te vragen voor 2023.

Alleen de rechtszaken van ploegleiders Nuno Ribeiro en José Rodrigues, mecanicien Nelson Rocha en wielrenners Jorge Magalhães en Antunes moeten nog voorkomen.