Inmiddels gestopte Antunes alsnog voorlopig geschorst wegens dopinggebruik

Amaro Antunes, die eerder dit jaar een punt zette achter zijn wielercarrière, riskeert alsnog een jarenlange schorsing. De 32-jarige Portugees is wegens ‘het gebruik van verboden methoden en/of stoffen’ voorlopig geschorst door de UCI. Het is voor Antunes nog mogelijk om beroep aan te tekenen.

Antunes kennen we vooral van zijn periode bij W52-FC Porto, de veelbesproken Portugese continentale formatie. Vorige maand werd bekend dat tien oud-wielrenners van W52-FC Porto voor de Portugese rechter moeten verschijnen. Zij worden door het Openbaar Ministerie beschuldigd van het handelen in verboden stoffen en methodes om die te gebruiken. Ook twee ploegleiders zijn aangeklaagd. In totaal staan 26 mensen terecht in het kader van operatie Prova Limpa.

De naam van Antunes kwam opvallend genoeg niet voor in de stukken, maar de drievoudig winnaar van de Volta a Portugal wordt nu toch in verband gebracht met doping. Antunes is door de UCI voorlopig geschorst wegens ‘het gebruik van verboden methoden en/of stoffen’. Antunes riskeert volgens het Spaanse wielermedium Ciclo21 een dopingschorsing van drie of vier jaar.

Antunes besloot onlangs zijn fiets aan de wilgen te hangen, naar eigen zeggen wegens motivatieproblemen en persoonlijk leed. De renner zette in 2011 zijn eerste wielerstappen bij LA-Antarte en kwam verder uit voor Italiaanse en Portugese conti-teams. Antunes kwam ook een paar jaar uit op profniveau: hij reed in 2018 en 2019 namelijk voor CCC. Antunes won in zijn loopbaan liefst drie keer de Volta a Portugal (in 2017, 2020 en 2021) en was in 2017 ook de sterkste in de slotetappe van de Volta ao Algarve.

Tweede dopinggeval

Niet alleen Antunes riskeert een jarenlang schorsing wegens dopinggebruik. Met João Benta is er nog een tweede Portugese renner voorlopig geschorst door de internationale wielerunie. Benta – die eveneens is gestopt als wielrenner – heeft zich volgens de UCI eveneens schuldig gemaakt aan het gebruik van verboden methoden en/of stoffen. De 36-jarige renner won in 2017 de GP Internacional Torres Vedras en was in 2019 de beste in een rit in de Volta a Portugal.