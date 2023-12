dinsdag 26 december 2023 om 15:01

Fem van Empel zoekt naar oorzaak minder gevoel: “Misschien ben ik een beetje moe”

Het is Fem van Empel niet gelukt om haar zegereeks voort te zetten. In de Wereldbeker Gavere stond ze voor het eerst niet op de hoogste trede van het podium: ze werd tweede achter Puck Pieterse. “Ik ben wel een beetje teleurgesteld over het gevoel”, zei ze in het flashinterview na afloop.

“Ik weet niet wat er de eerste drie rondes gebeurde”, vervolgde Van Empel, die duidelijk wat opstartproblemen had. Ze reed lang in vierde positie, achter Lucinda Brand, Ceylin del Carmen Alvarado en dus de uiteindelijke winnares Pieterse. “Misschien had ik een beetje een off-day of zo. Er was één iemand sterker vandaag. Ze verdient het.”

De afgelopen weken kampte Van Empel ook nog een tijdje met knieklachten, maar daar wilde ze haar mindere dag niet aan wijten. “Nee, ik kon gewoon niet vol gas gaan. Ik weet het niet. Misschien ben ik een beetje moe, dat kan gebeuren. (…) Het draaide vierkant, maar ik heb geen idee hoe het komt. Ik heb niet per se iets anders gedaan. Het verbaasde me nog hoe sterk ik terugkwam. Ik ben een beetje tevreden, maar ook een beetje ontevreden. Er was vandaag gewoon iemand sterker.”

Afdaling

De renster van Jumbo-Visma leek ook wat vertrouwen te missen in een van de afdalingen op het parcours. “Zeker. Bij de verkenning was ik gevallen en ik wilde gewoon echt niet dat ik weer geblesseerd raakte aan mijn knie, dus ik ben daar op safe naar beneden gereden.”

Voor Van Empel was de nederlaag in Gavere ook een leerzame ervaring, zei ze tenslotte. “Als het altijd vanzelf zou gaan, zou er ook iets mis zijn. Ik heb wel gewoon gestreden tot het einde. Ik denk dat dat het positieve is van deze dag.”