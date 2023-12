zaterdag 2 december 2023 om 14:38

Fem van Empel wint met overmacht in Boom: “Voor de start zei ik: het zit er echt niet in”

Video Fem van Empel blijft maar winnen. De wereldkampioene won met de Superprestige Boom haar negende cross van het huidige veldritseizoen, en deed dat met overmacht. Zelf had ze dat niet aan zien komen. “Ik zei voor de start tegen m’n begeleiders: het zit er echt niet in”, klonk het in het flashinterview na afloop.

“De focus was er niet, dus ik wist niet goed hoe het zou gaan”, legde Van Empel uit. “Vanaf de eerste ronde mislukte alles. Ik kwam niet in mijn pedaal, ik maakte knullige fouten. Het was vooral wat veranderd ten opzichte van de verkenning, daardoor was het aftasten. Maar ik kon er in de eerste ronde niet echt mee vooruit.”

Er waren niet per se twijfels, vertelt Van Empel. “Ik had gewoon de focus niet. Ik denk dat ik voor de start nog wat scherpte miste. Het is goed om zo weer even wakker te worden. Ik ben heel tevreden met de rest.”

Pieterse als mikpunt

Puck Pieterse sloeg in de eerste ronde een gat, waardoor Van Empel een mikpunt kreeg. “Puck moet je niet zomaar laten rijden, dus ik kon haar niet te veel seconden geven. Maar ik probeerde er niet te gehaast naartoe te rijden. Uiteindelijk lukte het. Toen heb ik even bij haar in de buurt gereden, maar zij maakte een schuivertje. Ik denk dat het gat vanaf toen steeds groter werd. Daar ben ik heel blij mee.”

Op de streep was het verschil tussen Van Empel en Pieterse meer dan een minuut. “Dat is eigenlijk wel bizar. Ik ben wel heel tevreden met hoe het gaat. Ik werk er doordeweeks ook heel hard voor, dus ik ben blij dat dat er in het weekend ook uitkomt.”