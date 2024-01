donderdag 4 januari 2024 om 18:45

Fem van Empel past voor Wereldbeker Zonhoven en NK in Hoogeveen

Fem van Empel zal niet meedoen aan de Wereldbeker Zonhoven (7 januari) en het NK veldrijden in Hoogeveen (14 januari). Dat valt te lezen op de site van Visma | Lease a Bike. De wereldkampioene gaat na haar zege in de X2O Trofee Koksijde op trainingskamp met de ploeg.

“Het is een drukke, maar hele mooie periode geweest”, zegt Van Empel. “De tijd is nu gekomen om wat tijd te nemen om wat beter te herstellen en goed op te bouwen naar wat nog komt.”

De eerstvolgende cross die Van Empel zal rijden, is pas over tweeënhalve week. Ze betwist dan de Wereldbeker Benidorm (21 januari). Het is nog niet bekend welke crossen ze nog meer zal rijden in aanloop naar het WK in Tábor (3 februari), waar ze haar wereldtitel zal gaan verdedigen.