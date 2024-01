donderdag 4 januari 2024 om 14:37

Fem van Empel duldt geen tegenstand in X2O Trofee Koksijde

Fem van Empel heeft met groot vertoon van macht de X2O Trofee Koksijde gewonnen. In de zandcross koos ze in de allereerste ronde de aanval, waarna de concurrentie haar niet meer terug zou zien. Lucinda Brand werd tweede, Ceylin del Carmen Alvarado derde.

Normaal gesproken zou Fem van Empel de absolute topfavoriet voor de zege in Koksijde moeten zijn bij de elite vrouwen. Haar aanloop naar de X2O Trofee-veldrit was echter niet optimaal, want hoewel de wereldkampioene won in Baal, bezeerde ze haar knie er ook. Bovendien was de concurrentie in Koksijde niet mals. Weliswaar ontbrak Puck Pieterse, maar Lucinda Brand en Ceylin del Carmen Alvarado waren dit seizoen beiden ook al succesvol. De crossfan mocht zich dus opmaken voor een spannende driestrijd.

Van Empel vliegt er meteen in

De drie tenoren waren allen goed vertrokken. Van Empel dook als eerste het veld in, maar Alvarado en Brand zaten direct in haar spoor. Eventjes, althans. Al in de eerste ronde moest Brand een gaatje laten, terwijl Alvarado zelfs terugzakte tot bij Laura Verdonschot en Annemarie Worst. Later kon Alvarado haar nieuwe metgezellen wel weer achterlaten, maar na één ronde lang ze al een halve minuut achter op Van Empel. Brand had al 21 seconden aan haar broek.

In de tweede van vijf rondes liep Van Empel alleen maar verder uit. Brand had nu 39 seconden achterstand; Alvarado en Verdonschot, die en boeiend duel uitvochten om plek drie, volgden al op ongeveer een minuut. De strijd leek zo al snel gestreden, maar in de derde ronde was het toch nog even schrikken voor Van Empel. In de wisselpost, bij het opstappen op een nieuwe fiets, kwam ze ten val.

Van Empel rondt solo succesvol af

De wereldkampioene kon haar weg echter snel vervolgen en verloor nauwelijks van haar pluimen, zo bleek bij de volgende finishpassage. Alvarado, die wat afstand nam van Verdonschot, kwam enkele seconden dichterbij, maar Brand lag nog altijd 39 seconden achter. Dit betekende dat we in de slotrondes vooral konden kijken naar een gevecht om de ereplaatsen. Eerst leek Verdonschot het Alvarado toch nog moeilijk te gaan maken, maar bij het ingaan van de slotronde leken we vooral een gevecht te krijgen om plek twee, tussen Alvarado en Brand.

Brand trok daarbij (heel nipt) aan het langste eind. Ze moest tot het uiterste gaan, maar wist Van Empel in de sprint net voor te blijven. De renster van Baloise Trek Lions eindigde zo als tweede, achter Van Empel. Die was ondertussen al lang en breed binnen. De renster van Visma | Lease a Bike won met groot verschil haar veertiende cross van het seizoen.

X2O Trofee Koksijde

Uitslag vrouwen

1. Fem van Empel (Visma | Lease a Bike)

2. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) op 39s

3. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) op 39s

4. Laura Verdonschot (De Ceuster-Bonache) op 1m20s

5. Sanne Cant (Crelan-Corendon) op 3m15s

6. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 3m31s

7. Annemarie Worst (Cyclocross Reds) op 3m44s

8. Isabella Holmgren (Lidl-Trek) op 5m51s

9. Julie Brouwers (Charles Liégeois Roastery) op 6m42s

10. Alessandra Keller op 6m46s