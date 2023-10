maandag 30 oktober 2023 om 09:51

Fem van Empel en Lars van der Haar voeren Nederland aan op EK veldrijden, geen deelname aan Mixed Relay

De KNWU heeft de selectie voor de EK veldrijden in Pontchâteau (3-5 november) onthuld. Met Fem van Empel heeft Nederland de topfavoriet in huis bij de elite vrouwen, terwijl Lars van de Haar ook bij de voornaamste kanshebbers hoort bij de elite mannen. Nederland doet niet mee aan de Mixed Relay, het onderdeel dat het vorig jaar nog won.

“Uiteraard moeten de races eerst maar eens verreden worden. Maar ik denk dat we maar in één categorie een uitgesproken favoriet voor de titel hebben in de persoon van Fem van Empel bij de elite-vrouwen”, zegt bondscoach Gerben de Knegt op de site van de KNWU. “Maar we hebben in alle categorieën één of meer troeven voor de medailles. En dat kan natuurlijk ook op titels uitdraaien.”

“Zo is het bij de mannen – waar Corné van Kessel ontbreekt vanwege een stage in Spanje en Jens Dekker door een polsbreuk – mooi dat we met Lars van der Haar (die zondag won in de wereldbeker in Maasmechelen), Pim Ronhaar en Ryan Kamp renners in huis hebben die sterk aan het seizoen begonnen zijn. Zij zullen zich zeker kunnen mengen in de strijd om de prijzen in een naar verwachting open kampioenschap.”

Ook in de overige categorieën ziet De Knegt mogelijkheden. “Met Leonie Bentveld en Lauren Molengraaf (beloften-vrouwen), David Haverdings (beloften-mannen), Senna Remijn (junior-mannen), Puck Langenbarg en wellicht ook Mae Cabaca (junior-vrouwen) maken we serieus kans op medailles bij de jongeren. Al hebben we wellicht wat minder zekerheden als een jaar geleden, toen we bijvoorbeeld Puck Pieterse in konden zetten bij de beloften-vrouwen. Maar zijn we optimistisch over de kansen van Nederland op dit EK.’’

Mixed Relay

Titelhouder Nederland slaat vrijdag de Mixed Relay dus over. “We kennen dit parcours natuurlijk van eerdere kampioenschappen en weten dat de wedstrijd lang gesloten kan blijven als het traject er droog bij ligt. Maar met de hoeveelheden regen die nu voorspeld worden, verwacht ik dat het een zware ronde gaat zijn. Door de Team Relay te schrappen, staan onze sporters nog net wat frisser aan de start zaterdag en zondag”, legt De Knegt uit.

Nederlandse selectie voor EK veldrijden in Pontchâteau

Elite mannen

Lars van der Haar

Joris Nieuwenhuis

Pim Ronhaar

Ryan Kamp

Elite vrouwen

Fem van Empel

Ceylin del Carmen Alvarado

Denise Betsema

Inge van der Heijden

Manon Bakker

Aniek van Alphen

Annemarie Worst

Beloften mannen

David Haverdings

Danny van Lierop

Lucas Janssen

Bailey Groenendaal

Guus van den Eijnden

Jelte Jochems

Beloften vrouwen

Lauren Molengraaf

Leonie Bentveld

Iris Offerein

Femke Gort

Junioren mannen

Senna Remijn

Keije Solen

Floris Haverdings

Michiel Mouris

Ruud Junior Nagengast

Max Rijvers

Junioren vrouwen

Puck Langenbarg

Bloeme Kalis

Sara Sonnemans

Mae Cabaca

Noï Moes

Roxanne Takken

Selena Bas