Burgos: Felix Großschartner wint levendige openingsrit dinsdag 28 juli 2020 om 16:44

Felix Großschartner heeft de eerste etappe van de Ronde van Burgos achter zijn naam gezet. Op de Alto de Castillo, waar de aankomst lag na een pittig klimmetje, was hij de sterkste. De Oostenrijker is tevens de eerste leider in het klassement.

De Kathedraal van Burgos fungeerde vanmiddag als decor voor de start van de 42e editie van de Spaanse vijfdaagse. Daarvandaan leidde het parcours in noordoostelijke richting en vervolgens in westelijke richting naar de Alto de Altotero van eerste categorie. Daarna ging de route over relatief vlakke wegen weer naar de stad Burgos, waar de aankomst iets buiten het centrum op de Alto del Castillo lag. Hier klopte Giacomo Nizzolo Alex Aranburu vorig jaar na een verbeten duel.

Sinds de coronabreak is de Ronde van Burgos de eerste Spaanse etappewedstrijd in het tweede deel van het seizoen. Het coronavirus klonk nog door op de laatste deelnemerslijst, want Israel Start-Up Nation begon aan de wedstrijd met slechts vijf renners. Itamar Einhorn had zaterdag nog gedineerd met de positief geteste Omer Goldstein en werd daarom aan de kant gehouden. Omdat de testresultaten van de Israëliër te laat binnen waren, ging ook Alex Dowsett niet van start.

Kopgroep van vier renners

In de beginfase ontstond een kopgroep van vier renners, waarbij Jetse Bol de handen ineen sloeg met de Spanjaarden Gotzon Martin, Diego Pablo Sevilla en Francisco Galvan. Zij kregen maximaal vijf minuten van het peloton, waarin Groupama-FDJ, Deceuninck-Quick Step en NTT Pro Cycling de koers controleerden. Rond halfkoers kwam Martin als eerste over de top van de Altotero, voor Sevilla, Bol en Galvan. Hun voorsprong werd intussen gestaag teruggebracht.

Op 54 kilometer van de streep werd het peloton plots opgeschrikt door een valpartij, waarbij veel renners betrokken waren. Gijs Leemreize van Jumbo-Visma en Ineos-renner Sebastian Henao waren de grootste slachtoffers en moesten de strijd staken. Terwijl de ambulancediensten zich om de twee renners bekommerden, ging de achtervolging op de vluchters onverminderd door. Het tijdsverschil bij het ingaan van de laatste vijftig kilometer bedroeg nog slechts 1:46.

En toen werd het op 43 kilometer van de aankomst plots op de kant gezet door toedoen van Trek-Segafredo en Deceuninck-Quick Step. De koers spatte uiteen in waaiers en vervolgens was het snel gedaan met de voorsprong van de kopgroep. Remco Evenepoel was bij de les en ging dan op 35 kilometer van de streep zelfs alleen op avontuur. Terwijl het peloton zich herpakte na de waaiervorming, testte de Belg de benen eens en pakte veertig seconden.

Evenepoel laat zich inlopen

Evenepoel reed twaalf kilometer solo vooruit, vooraleer hij zich liet terugzakken. Toen de winnaar van de ronden van San Juan en de Algarve eenmaal was bijgehaald, reed Willie Smit weg. Maar ook de ploeggenoot van Jetse Bol zou het niet tot het einde redden en werd voor de eerste klim van de Alto del Castillo ingelopen. In de beklimming leidde Team Ineos het peloton door de smalle passage naar boven. Filippo Ganna rondde als eerste de top, voor Richard Carapaz en Ivan Sosa.

Vanaf dat moment was het nog twaalf kilometer naar de finish, waarna de CCC-ploeg van Matteo Trentin zich op kop zette. Twee ploegmaats gidsten de Italiaan naar de voet van de slotklim. Op 800 meter van de aankomst schoot Felix Großschartner naar voren. Daarachter leek te worden gewacht, maar de BORA-renner was vertrokken. De Oostenrijker viel nooit meer stil en sleepte zijn derde profzege binnen. João Almeida eindigde tweede, Alejandro Valverde derde.

Großschartner is dankzij zijn etappezege tevens de eerste drager van de paarse leiderstrui. In het klassement heeft hij een voorsprong van acht tellen op Almeida, Valverde en Alex Aranburu.