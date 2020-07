Omer Goldstein (Israël Start-Up Nation) test positief op Covid-19, ploegmaat teruggeroepen uit Burgos dinsdag 28 juli 2020 om 09:38

Slecht nieuws voor de 23-jarige Omer Goldstein van Israel Start-Up Nation. De jonge Israëliër testte maandagmorgen positief op Covid-19 en werd onmiddellijk in quarantaine geplaatst. Uit voorzorg werd zijn ploegmaat en landgenoot Itamar Einhorn (22) teruggetrokken uit de Ronde van Burgos.

“Israël Start-Up Nation benadrukt dat het onder volledig toezicht van zijn teamartsen en volgens de strikte interne protocollen, de UCI-richtlijnen en UCI-protocollen opereert en dat het alle voorzorgsmaatregelen zal nemen om ervoor te zorgen dat de gezondheid van zijn renners, personeel en het publiek wordt beschermd”, klinkt het in een statement van de ploeg.”Daarom worden ook alle leden van de staf van het team die de voorbije periode in de buurt van Omer Goldstein kwamen, getest en van heel nabij opgevolgd.”

Momenteel zijn nog niet alle resultaten binnen, maar uit voorzorg werd Goldsteins ploegmaat Itamar Einhorn (22) alvast teruggeroepen uit de Ronde van Burgos. “Itamar en Omer waren allebei in Girona, waar ze zaterdag nog samen dineerden”, vertelt de woordvoerder van de ploeg aan WielerFlits. “Daarom nemen we geen risico en laten we Einhorn niet starten, ook al hebben we nog geen resultaat van zijn test.” Voor alle duidelijkheid: Goldstein zelf was niet voorzien voor Burgos. “En Itamar Einhorn wordt niet meer vervangen, daarvoor is het te laat.” Dus start Israël Start-Up Nation straks met zes renners in plaats van zeven.”