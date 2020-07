Gijs Leemreize moet Ronde van Burgos verlaten na valpartij dinsdag 28 juli 2020 om 15:51

Gijs Leemreize heeft de Ronde van Burgos vroegtijdig moeten verlaten. In de openingsetappe was de jonge renner van Jumbo-Visma betrokken bij een valpartij en moest daarop de strijd staken. In Team Ineos viel Sebastian Henao weg.

Op 54 kilometer van de streep werd de koers plots opgeschrikt door een valpartij in het midden van het peloton. De meeste renners konden opkrabbelen en verder rijden, maar Leemreize en Henao bleven aan de rechterkant van de weg liggen en hadden medische assistentie nodig. Kort daarna werd bekend dat beide renners moesten opgeven als gevolg van de valpartij. (15.51 uur)

šŸ‡ŖšŸ‡ø #VueltaBurgos Unfortunately Leemreize can’t continue the stage. However he seems to be doing okay šŸ‘ ā€” Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) July 28, 2020

Update – 16.25 uur

Volgens de Spaanse televisie zou Leemreize bij zijn val een vinger zijn verloren. Deze geruchten zijn door de ploeg nog niet bevestigd of ontkracht.

#VueltaABurgos – According to Spanish TV commentator Leemreize lost a finger on his right hand due as a consequence of the fall. ā€” La Flamme Rouge (@laflammerouge16) July 28, 2020