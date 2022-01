Felipe Orts voert kleine Spaanse selectie voor WK veldrijden aan

Felipe Orts is de meest in het oog springende naam in de Spaanse selectie voor het WK veldrijden in Fayetteville. De bond heeft zeven crossers aangewezen die naar de Verenigde Staten reizen, waaronder drie elites.

Naast Orts krijgt ook Kevin Suárez de kans om zich te laten zien bij de elite mannen. Bij de elite vrouwen is Lucía González de enige Spaanse aan het vertrek. In de jeugdcategorieën zijn Gonzalo Inguanzo en Miguel Rodríguez aangewezen voor de beloftenkoers bij de mannen. Lydia Pinto doet mee in de U23-categorie bij de vrouwen en Raúl Mira is de enige junior die door Spanje naar Arkansas vliegt.

Aanvankelijk was ook Iván Gomar opgenomen voor de juniorenwedstrijd, maar hij is vlak voor de reis naar de Verenigde Staten positief getest op het coronavirus en moet dus thuisblijven.

#Fayetteville2022 | Convocatoria del #TeamESPciclismo 🇪🇸 para el Campeonato del Mundo de Ciclocross 2022 🌈 🗓 29 y 30 de enero

📍 Fayetteville (Arkansas, EEUU) Toda la info 🔗 https://t.co/D3bPbcf02M pic.twitter.com/GZ5LEYFBBX — Real Federación Española de Ciclismo (@RFECiclismo) January 25, 2022