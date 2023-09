vrijdag 22 september 2023 om 10:50

Felipe Orts vertrekt bij Burgos-BH en richt eigen ploeg op

Felipe Orts heeft zijn vertrek bij Burgos-BH aangekondigd. De Spaanse kampioen veldrijden trekt na 31 december de deur achter zich dicht bij het ProTeam en gaat vanaf 1 januari 2024 verder op eigen voet. Orts heeft daarvoor een eigen ploeg opgericht om het veldrijden, mountainbiken en gravelen bij te combineren.

De offroad-ploeg van Orts gaat FORTS Team heten. Welke sponsoren en medewerkers zich aansluiten bij zijn individuele project, gaat hij op een later moment bekendmaken. Vanaf het nieuwe jaar gaan we Orts dus zien in een nieuwe outfit, waarbij hij van het Spaans kampioenschap veldrijden, de Wereldbeker in Benidorm en het WK veldrijden zijn grootste doelen maakt.

Voorlopig staat Orts nog wel in het paars van Burg0s-BH aan de start van de veldritten. “Allereerst wil ik Burgos-BH bedanken en mijn waardering uitspreken voor de laatste drie jaar”, vertelt de 28-jarige Spanjaard. “De ploeg is heel belangrijk geweest voor mijn carrière, en tot het einde van het jaar zal ik de kleuren blijven verdedigen met alle trots en respect.”

“Maar ik weet dat de tijd is gekomen om een ​​nieuw project te starten en mezelf te ontwikkelen in specialiteiten als mountainbiken en gravel, die buiten de focus van een wegploeg vallen”, aldus Orts.