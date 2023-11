zaterdag 11 november 2023 om 17:01

Felipe Orts schrijft geschiedenis met podiumplaats in Niel: “Nog niet zo lang geleden was dit ondenkbaar”

Het was een bijzondere dag voor het Spaanse veldrijden. Felipe Orts eindigde namelijk als derde in de Superprestige Niel en stond zo op het podium van een Belgische klassementscross. Dat deed geen enkele landgenoot hem voor.

“Ik ben erg blij. Op het podium staan in een Superprestige was nog niet zo lang geleden ondenkbaar voor een Spaanse crosser. Nu staan we hier. Dit is geweldig”, zei hij in het flashinterview na afloop. “Ik voelde me in het begin van de cross heel goed. In het middenstuk had ik twee lekke banden, maar daarna kon ik toch weer in het wiel komen van Laurens Sweeck. In het laatste deel ging het weer heel goed. Ik kon mijn podiumplaats behouden.”

Het was een modderig parcours in Niel en het tempo lag laag. “Ik heb liever een wat trager rondje dan een snel rondje. Maar normaal hou ik wel wat meer van een technisch parcours. Vandaag was het heel modderig en zwaar. Maar ik had een goed gevoel, dan is het altijd beter.”

Zondag staat Orts ook aan de start van de Wereldbeker Dendermonde, maar daar wil hij nog niet teveel aan denken. “Morgen is weer een andere dag. Vandaag wil ik hier van genieten. Dit is heel belangrijk voor me.”