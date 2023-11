zaterdag 11 november 2023 om 16:15

Eli Iserbyt is meester van de modder en wint Superprestige Niel na duel met Joris Nieuwenhuis

Eli Iserbyt heeft de Superprestige Niel op zijn naam geschreven. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal reed vrijwel de hele wedstrijd voorop samen met Joris Nieuwenhuis, maar wist zich in de laatste ronde te ontdoen van de Nederlander. Nieuwenhuis werd wel tweede, voor Felipe Orts. Favorieten Lars van der Haar, Thibau Nys en Michael Vanthourenhout kwamen niet in het stuk voor.

De organisatie van de Superprestige Niel kon op een sterk deelnemersveld rekenen voor de mannenwedstrijd. Alle toppers waren present. Van hen had Lars van der Haar de beste start. Thibau Nys was ook goed vertrokken, maar verloor veel posities door op het wasbord niet van de fiets te gaan. Even later ging Van der Haar onderuit in een van de vele blubberpassages, waardoor de kopmannen van Baloise Trek Lions plots van het voorplan verdwenen waren. Eli Iserbyt nam nu de kop en sloeg meteen een gaatje.

Nieuwenhuis versus Iserbyt

Met Joris Nieuwenhuis kwam er toch nog een renner van Baloise Trek Lions oversteken. De Nederlander kwam samen met Iserbyt door na één ronde, de rest volgde al op meer dan tien seconden. Laurens Sweeck was in de tweede ronde de eerste achtervolger, terwijl onder meer Nys, Van der Haar en Michael Vanthourenhout al tegen een grote achterstand aankeken. Nys en Vanthourenhout reden nog net aan bij de eerste twintig.

Ondertussen zette Nieuwenhuis Iserbyt onder druk, maar de twee bleven voorlopig bij elkaar. Na drie van de zeven rondes was het verschil met Sweeck negen seconden, terwijl Felipe Orts op 21 tellen volgde. De rest lag al meer dan een halve minuut achter. In de ronde erna leek Sweeck even terug te keren, maar daarna verloor hij toch wat meer terrein. Bij Nieuwenhuis begon het in deze fase ook wat moeilijker te ogen.

Iserbyt pakt de zege

Dat was echter slechts schijn, want in de voorlaatste ronde nam de Nederlander juist weer het voortouw. Iserbyt moest een gaatje laten. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal was echter nog niet leeg: hij dichtte het gat bij het ingaan van de slotronde. Niet lang daarna verloor Nieuwenhuis de aansluiting door een fietswissel, waarna Iserbyt zich los wist te weken. In het restant van de wedstrijd wist Nieuwenhuis niet meer terug te keren en dus ging de Belg er met de zege vandoor.

Achter Iserbyt en Nieuwenhuis was Orts nog voorbij Sweeck gegaan. De Spanjaard pakte zo de derde plaats. Sweeck werd nog wel vierde, voor zijn ploeggenoot Toon Vandebosch. Lars van der Haar, Michael Vanthourenhout en Thibau Nys eindigden geen van allen in de top-tien.

Superprestige Niel

Uitslag mannen

1. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) in 1u03m45s

2. Joris Nieuwenhuis (Baloise Trek Lions) op 16s

3. Felipe Orts (Burgos-BH) op 41s

4. Laurens Sweeck (Crelan-Corendon) op 1m06s

5. Toon Vandebosch (Crelan-Corendon) op 1m11s

6. Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) op 1m18s

7. Cameron Mason (Cyclocross Reds) op 1m18s

8. Witse Meeussen (Crelan-Corendon) op 1m44s

9. Gerben Kuypers (Circus-ReUz-Technord) op 1m53s

10. Kevin Kuhn (Circus-ReUz-Technord) op 1m54s