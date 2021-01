Uitslagen Nationale kampioenschappen veldrijden 2021

Overzicht

In Nederland werd er dit weekend niet gestreden om de nationale titels in het veld, maar in andere Europese landen was het wel tijd voor de nationale kampioenschappen veldrijden. WielerFlits bundelt in dit overzicht alle winnaars, waaronder die van België, Frankrijk en Spanje.

België, vrouwen

Sanne Cant

Lotte Kopecky

Alicia Franck

België, mannen







Denemarken, vrouwen

Caroline Bohé

Sofie Heby Pedersen

Signe Koch

Denemarken, mannen







Frankrijk, vrouwen

Amandine Fouquenet

Perrine Clauzel

Marion Norbert Riberolle

Frankrijk, mannen







Hongarije, vrouwen

Blanka Kata Vas

Gergely Virág

Sara Leanyvari

Hongarije, mannen

Zsolt Búr

Ferenc Szöllosi

Csonger Lehmann

Italië, vrouwen

Alice Maria Arzuffi

Chiara Teocchi

Eva Lechner

Italië, mannen







Oostenrijk, vrouwen

Nadja Heigl

Cornelia Holland

Fiona Klien

Oostenrijk, mannen

Daniel Federspiel

Gregor Raggl

Moran Vermeulen

Spanje, vrouwen

Lucía González Blanco

Aida Nuño Palacio

Sara Cueto Vega

Spanje, mannen

Felipe Orts

Kevin Suarez

Ismael Esteban

Zwitserland, vrouwen

Nicole Koller

Zina Barhoumi

Charline Fragniere

Zwitserland, mannen

Kevin Kuhn

Lars Forster

Timon Rüegg

In Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland, Luxemburg, Ierland en de Verenigde-Staten is besloten om het nationaal kampioenschap veldrijden af te gelasten of uit te stellen. De NK’s in Noorwegen, Polen, Kroatië en Portugal vinden op een later moment plaats.

Zij werden eerder al nationaal kampioen veldrijden Tsjechië, vrouwen (9-1-2021)

Pavla Havlikova

Nikola Noskova

Karla Stepanova Wedstrijdverslag Tsjechië, mannen (9-1-2021)

Michael Boros

Tomas Paprstka

Josef Jelinek Wedstrijdverslag

Dit overzicht blijven we bijwerken.