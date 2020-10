Feestvarken Roglic: “Een mooie dag om je verjaardag te vieren”

Voor Primož Roglič was het vandaag een bijzondere dag in de Vuelta. De Sloveen vierde namelijk zijn 31e verjaardag en deed dit met een rustige sprintetappe naar Aguilar de Campoo. “Het was een relatief eenvoudige vlakke etappe”, zo laat de renner van Jumbo-Visma weten na de finish.

Het was een vrij geschiedenisloze etappe tussen Castrillo del Val en Aguilar de Campoo, al werd er na afloop nog wel volop nagepraat over de sprint. “We moesten wel blijven opletten omdat het soms toch wel erg nerveus is in het peloton”, aldus Roglič, die nog altijd in het bezit is van de groene puntentrui.

“We zijn de etappe zonder kleerscheuren doorgekomen, dus voor ons was het een prima dag. Een mooie dag om je verjaardag te vieren. Ik voel me goed, de ploeg is goed en ik kijk uit naar de komende dagen. Tot dusver geniet ik van deze Vuelta.”

De ritwinnaar in Arrate en op de Alto de Moncalvillo reed nog wel lek in de finale, maar wist zonder problemen weer terug te keren in het peloton. Morgen trekken de renners van Castro Urdiales naar Suances.