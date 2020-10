Vuelta 2020: Ackermann profiteert in Aguilar de Campoo van declassering Sam Bennett

Pascal Ackermann heeft zijn eerste etappezege in de Vuelta a España te pakken. De Duitser van BORA-hansgrohe kwam als tweede over de streep in Aguilar de Campoo, maar profiteerde van een declassering van Sam Bennett. De Ier deelde vlak voor de eindsprint tot twee keer toe een schouderduw uit aan Emīls Liepiņš.

Na een aantal dagen vol stevig klimwerk leken de snelle mannen tijdens de negende rit weer eens aan zet. Sprintkansen zijn schaars in de Vuelta a España, maar deze etappe door de regio Castillië en Léon was op papier een sprinterskans voor mannen als Sam Bennett, Pascal Ackermann en Jasper Philipsen. De rit tussen Castrillo del Val en Aguilar de Campoo was de meest vlakke tot nog toe met slechts duizend hoogtemeters.

Twee renners in de aanval, peloton doet rustig aan

Het is in deze Vuelta niet eenvoudig om in de goede vlucht te raken, maar vandaag hadden maar weinig renners zin om een hele dag voor het peloton uit te rijden. En dus was het aan de Spaanse ProTeams om het mooie weer te maken richting Aguilar de Campoo. De vroege vlucht bestond uit een renner van Caja Rural Seguros-RGA en Burgos-BH. Aritz Bagües en Juan Felipe Osorio wisten een maximale voorsprong te vergaren van goed vijf minuten.

In het peloton werd er rustig aan gedaan en zagen we de ploegen van Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step) en Jasper Philipsen (UAE Emirates) de boel controleren. Op ruim honderd kilometer van de finish werd de koers opgeschrikt door een valpartij van Pascal Ackermann en Hector Sáez. De Spanjaard kreeg medische assistentie en een opgave leek dichtbij, maar de dappere Sáez besloot zijn weg te vervolgen en zat al snel weer in het peloton.

Voor drie Vuelta-deelnemers was het een heugelijke dag, aangezien Primož Roglič (31), Martin Salmon (23) en Emīls Liepiņš (28) vandaag jarig waren en dus flink wat kaarsjes mochten uitblazen. Deze renners kwamen echter niet in aanmerking voor de etappezege. Vroege vluchters Bagües en Osorio voelden de bui inmiddels wel hangen. Met nog zeventig kilometer te gaan was het verschil tussen de koplopers en het peloton precies drie minuten.

Nervositeit neemt toe in de finale

Met nog goed veertig kilometer te gaan kwamen de klassementsploegen naar voren, aangezien de renners wat meer in open vlaktes kwamen en de favorieten voor de eindzege bang waren om in een verkeerde waaier terecht te komen. Op 36 kilometer van de streep passeerden Bagües en Osorio als eerste de finish in Aguilar de Campoo en begonnen ze aan een grote lokale ronde in de buurt van de finishplaats.

De voorsprong van de kopgroep was inmiddels gezakt tot een minuutje en op 22 kilometer van de meet was het liedje van de twee ProTeam-renners uitgezongen. In de finale hielden de verschillende ploegen elkaar in een sportieve wurggreep, wellicht omdat de wind niet goed stond voor het trekken van waaiers, en dus kregen we een klassieke massasprint in de straten van Aguilar de Campoo.

Bennett komt als eerste over de streep, Ackermann wint de etappe

Op twaalf kilometer van de streep was er even paniek in de ploegleiderswagen van feestvarken Roglič, maar de nummer twee in het klassement hoefde zich niet bovenmatig in te spannen om weer terug te keren in het peloton. In de finale was het weer een ouderwets gevecht tussen de verschillende sprinttreintjes. BORA-hansgrohe probeerde Pascal Ackermann naar de zege te piloteren, maar in de sprint bleek de Duitser niet opgewassen tegen Bennett.

Na afloop reed Bennett naar een nabijgelegen tent voor het flashinterview met de winnaar, maar de jury was intussen al aan het kijken naar de televisiebeelden. In de laatste kilometer was duidelijk te zien dat Bennett twee keer een fikse schouderduw uitdeelde aan Liepiņš. De juryleden kwamen uiteindelijk tot de conclusie dat het gedrag van Bennett ongeoorloofd was en dus werd de snelle man gedeclasseerd.

Ackermann schoof zo een plekje op en mocht op het podium de bloemen in ontvangst nemen. Thijssen is nu tweede, Max Kanter finisht als derde.