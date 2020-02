Lars van den Berg komende maanden vaker mee met Groupama-FDJ

Dinsdag werd bekend dat Lars van den Berg zijn debuut voor de hoofdmacht van Groupama-FDJ maakt in de Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Het zal niet de enige wedstrijd zijn die de Nederlander dit seizoen voor het Franse WorldTour-team gaat rijden: Van den Berg mag zichzelf de komende maanden in nog vier wedstrijden bewijzen voor het team van Thibaut Pinot.

De Nederlander rijdt eind maart en begin april de Classic Loire-Atlantique, de Cholet-Pays de la Loire, de Route Adélie de Vitré en La Roue Tourangelle met Groupama-FDJ. In deze wedstrijden is Van den Berg niet de enige renner uit de beloftenploeg. Groupama-FDJ zal de volledige Coupe de France met een combinatieploeg rijden, zoals Jumbo-Visma dat bijvoorbeeld gaat doen in de Slag om Norg en de Volta Limburg Classic.

“Het zijn niet echt mijn type wedstrijden, maar ik denk dat ik elke kans moet pakken,”, vertelt de klimmer met een knipoog. “Ik weet niet wat ik ervan moet verwachten en wat mijn rol zal zijn, maar ik moet ervoor zorgen dat ik er klaar voor ben.”

Groupama-FDJ U23

Van den Berg zou zijn seizoen oorspronkelijk met de beloftenploeg starten in de CRAFT Ster van Zwolle, totdat hij twee weken geleden te horen kreeg mee te mogen met de hoofdmacht. Er verandert verder niks aan zijn programma. Het betekent dat tussen de Tour des Alpes-Maritimes et du Var en de vier wedstrijden uit de Coupe France naast de CRAFT Ster van Zwolle ook nog Le Samyn en de Istrian Spring Trophy op het programma staan.

Programma Lars van den Berg

21 februari-24 februari: Tour du Var (UCI 2.1)

29 februari: CRAFT Ster van Zwolle (UCI 1.2)

03 maart: Le Samyn (UCI 1.1)

12 maart-15 maart: Istrian Spring Trophy (UCI 2.2)

28 maart: Classic Loire-Atlantique (UCI 1.1)

29 maart: Cholet-Pays de la Loire (UCI 1.1)

03 april: Route Adélie de Vitré (UCI 1.1)

05 april: La Roue Tourangelle (UCI 1.1)