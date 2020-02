Aden Paterson (À BLOC) na speciaal debuut in Antalya: “Hoop een trui te kunnen pakken”

Voor Aden Paterson was de openingsrit van de Tour of Antalya een wel heel bijzondere etappe. De 21-jarige Australiër maakte zijn officiële debuut voor À BLOC, de Nederlandse continentale ploeg, en reed de hele dag in de kopgroep. Wel liep hij de bergtrui en de tussensprinttrui mis. “Maar als ik goed herstel, hoop ik morgen weer mee te zitten. Dan is de kans groot dat ik de trui echt kan verdienen”, reageert hij.

Dat Paterson aan de start staat in de Tour of Antalya, mag al een wonder genoemd worden. Op 1 september van vorig jaar, toen hij nog voor de clubploeg van NWVG uitkwam, brak hij namelijk zijn heup tijdens een Belgische beloftenkoers. Gevreesd werd voor het einde van zijn nog jonge loopbaan, maar hij kreeg het vertrouwen (en een contract) van het management van Á BLOC en het herstel verliep voorspoedig.

Honderd procent fit is Paterson nog niet, maar zijn debuut tussen de profs is er een om niet snel te vergeten. “Het was gepland om in de aanval te gaan. De start was chaotisch, want veel groepen reden weg. Ik zat eerst in een groep van vier en dacht dat dat de juiste vlucht zou zijn, maar we werden teruggehaald en daarna zat ik op de juiste plek op het juiste moment om weg te rijden met een andere renner”, blikt Paterson terug.

Het bleek Vitaly Buts, de 33-jarige Oekraïner en voormalig renner van Lampre. “Hij was denk ik iets té ervaren, hij zag er ook heel ervaren uit”, grapt Paterson. “Toen ik een paar keer iets tegen hem zei, lachte hij terug. Ik weet niet of hij Engels sprak. Maar ik heb wel ervan genoten. Normaal doe ik te veel kopwerk in een vluchtgroep, maar ik leer elke keer bij en probeer steeds tactischer te rijden.”

Strijd om de truien

Paterson en Buts streden onderling om de bergtrui en de tussensprinttrui. “Ik wilde echt heel erg graag de bergtrui, maar de klim verraste mij een beetje”, aldus de Australiër, die in 2017 in Nederland neerstreek voor het wielrennen. “Ik dacht dat het veel lastiger was. De laatste 500 meter waren vlak, zelfs een sprinter kon daar winnen. Daarna wilde ik bij de tussensprint Buts te slim af zijn. Dat lukte, want ik verraste hem en sloeg een gat. Alleen vlak voor de streep sloeg mijn versnelling over. Het duurde misschien twee seconden, maar in die tijd haalde hij mij in. Het voelde alsof ik hem zou winnen.”

En dus hoefde Paterson zich na afloop van de eerste rit van de UCI 2.1-koers in Turkije niet te melden op het podium. Wel is hij in de tweede etappe, van Kemer naar Antalya, de gelegenheidsdrager van de groene tussensprinttrui. “Ik ben tweede en verdien de trui eigenlijk niet, maar ik ga er toch in rijden. Het is iets. Morgen zijn al meer hoogtemeters, dus als ik goed herstel, hoop ik weer mee te zitten. Dan is de kans groot dat ik de trui echt zelf kan verdienen. Ik heb in alle klassementen al punten, dus de kans is er zeker.”

