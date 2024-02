donderdag 22 februari 2024 om 17:06

Fabio Jakobsen ziet progressie: “Overtuigd dat we het komende dagen beter gaan doen”

Fabio Jakobsen werd donderdag zesde in de vierde etappe van de UAE Tour 2024. “Het was niet goed genoeg om mee te doen voor de winst”, gaf de Nederlander na afloop aan. Bij Team dsm-firmenich PostNL werken ze sinds deze winter met een nieuwe sprinttrein, die nog op elkaar ingespeeld moet raken.

Het is mede daarom nog wachten op de eerste overwinning van Jakobsen in 2024. Ook bij de tweede sprintkans in de UAE Tour kon de nieuwe kopman van dsm-firminich PostNL nog niet op de voorposten plaatsnemen. “Het was opnieuw een snelle sprint. Ik was in de mix nadat mijn ploeggenoten me goed vooraan hielden tot de laatste bocht”, aldus de Nederlandse topsprinter na afloop.

“We zijn een nieuw team en moeten nog beter aan elkaar wennen”, legt hij opnieuw uit. “Ondanks dat we hier voor de winst zijn, is het daarom een goed resultaat tussen alle topsprinters in deze wedstrijd. We blijven positief en gemotiveerd omdat we nog twee sprintkansen hebben deze week.” Jakobsen is ervan overtuigd dat zijn ploeg en hij het de komende dagen beter gaan doen.