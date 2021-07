Fabio Jakobsen wint in Tour de Wallonie voor het eerst sinds ongeval

Fabio Jakobsen heeft in de Tour de Wallonie laten zien dat hij het winnen niet is verleerd. In de tweede etappe op het Circuit van Zolder versloeg de Nederlander Fernando Gaviria en Amaury Capiot in een massasprint en boekte zo zijn eerste zege sinds zijn terugkeer na zijn zware val in de Ronde van Polen vorig jaar.

Even leek het zo te zijn dat uitgerekend op de nationale feestdag van België niet werd gekoerst in de Tour de Wallonie. Vanwege de recente overstromingen werd de oorspronkelijke tweede etappe van Verviers naar Herve gecanceld. Samen met het Circuit van Zolder werd echter een alternatief gevonden: een etappe van dertig ronden over het vier kilometer lange autocircuit, waarop in 2002 Mario Cipollini wereldkampioen werd vóór Robbie McEwen en Erik Zabel. Ook nu was de koers in Heusden-Zolder op het lijf van de sprinters geschreven.

Vier Belgen in de kopgroep

Om drie uur werd het startsein gegeven en meteen veranderde het peloton in een langgerekt lint. Na de inleidende beschietingen kwam een zevenkoppige ontsnapping tot stand, met daarin de Belgen Quinten Hermans, leider in het tussensprintklassement Dries De Bondt, Toon Aerts en Gianni Marchand, de Amerikaan Logan Owen, de Spanjaard Juan Pedro López en de Noor Erik Resell. Israel Start-Up Nation en Jumbo-Visma controleerden daarachter voor hun kopmannen Dylan Groenewegen en Hugo Hofstetter en hielden het verschil rond de minuut.

Na 32 kilometer kwam Hermans als eerste door aan de eerste tussensprint, vóór Owen en Resell. Dezelfde drie renners konden we opschrijven bij de tweede tussensprint na 64 kilometer, zij het dat Resell deze keer Hermans en Owen voorafging. Wat later brak de kopgroep in twee stukken. López, Aerts en Marchand reden samen verder, de andere vier vluchters werden ingerekend. Met nog veertig kilometer te gaan begon de minuut voorsprong van de overgebleven koplopers terug te lopen. Ook Qhubeka-NextHash stuurde een mannetje naar de kop van het peloton.

Toch lagen de koplopers ook bij de derde tussensprint nog voorop. Aerts kwam daar als eerste voorbij, voor López en Marchand. López liet zich daarop terugzakken in het peloton en niet lang daarna waren ook Aerts en Marchand gegrepen. Met nog enkele ronden te gaan nam de spanning toe. Op achttien kilometer van de streep kwam Hugo Hofstetter, tweede in de openingsrit, ten val. Een forse tegenvaller voor Israel Start-Up Nation, dat veel kopwerk had verricht bij het controleren van de koers.

Leadout-treintjes werden opgezet

Inmiddels had AG2R Citroën de controle in het peloton overgenomen. De Franse ploeg was met Marc Sarreau met een snelle man gestart in de Tour de Wallonie. De sprinter verzamelde dit jaar al een hele stapel ereplaatsen, maar winnen deed hij nog niet. Op vijf kilometer van de streep reden ook de leadout-treintjes van Lotto Soudal, Deceuninck-Quick-Step en Jumbo-Visma naar voren. Uiteindelijk was het Fabio Jakobsen die zijn wiel als eerste over de finish drukte, voor Fernando Gaviria en Amaury Capiot.

Voor Jakobsen was het zijn eerste overwinning sinds zijn comeback in het peloton na zijn zware val in de Ronde van Polen, nu bijna een jaar geleden, en hij met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis werd afgevoerd. In april vierde hij zijn rentree in de Ronde van Turkije. Daarna kwam hij ook in actie in de Volta ao Algarve, het Critérium du Dauphiné en het NK wielrennen op de weg. Daar kondigde hij aan dat hij in de Tour de Wallonie weer voor de winst wilde sprinten. Al op de tweede dag was het raak voor de snelle man van Deceuninck-Quick-Step.