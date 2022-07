Fabio Jakobsen verwacht nervositeit: “Houd alleen rekening met mijn sprint”

Fabio Jakobsen krijgt op de tweede dag van de Tour de France meteen een kans op ritwinst. De etappe naar Nyborg biedt een serieuze mogelijkheid voor de sprinters. En dan krijgt hij ook nog hulp van gele trui Yves Lampaert. “Hij zit in mijn lead-out, dat maakt het extra bijzonder”, aldus Jakobsen.

“De gele trui die de sprint gaat aantrekken, dat is super”, vertelt de sprinter van Quick-Step-Alpha Vinyl tegen de NOS. “Ik heb er zin in. Ik zou zeggen dat het een Nederlands parcours is, dus dat moet me liggen. Ik ben wel een beetje zenuwachtig, maar dat is normaal.”

Jakobsen verwacht een nerveuze etappe. “Er zullen meer renners nerveus zijn. Het liefst rijdt iedereen van voren, maar daar is maar plek voor weinig renners. Eigenlijk houd ik zelf alleen rekening met de sprint. Ik ga me de hele dag verstoppen uit de wind, en dan hoop ik dat ik aan het eind van de brug een sterke ploeg heb die mij in positie kan brengen voor de laatste 250 meter”, kijkt hij uit naar de finale richting Nyborg.

‘Coronavirus zorgt voor beetje angst’

Bij Quick-Step-Alpha Vinyl speelt ook het coronavirus een rol. De ploeg heeft al zeven positief geteste mensen gehad de afgelopen week, legde Patrick Lefevere al uit aan ons. “Dat zorgt voor extra nervositeit en een beetje angst”, erkent Jakobsen. “We worden er niet ernstig ziek, maar zijn extra voorzichtig. We willen hier graag zijn en hopen dat we het niet krijgen.”