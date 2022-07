Fabio Jakobsen verwacht nerveuze rit: “Ik weet niet wat ik in de benen heb”

Fabio Jakobsen heeft de bergen overleefd en ziet in Cahors kansen op een nieuwe sprintkans. “Normaal zou ik voor vandaag zeggen dat het voor mij is. Beetje waaieren, beetje wind, technische finale, een sprint die oploopt. Maar weet niet wat ik in de benen heb”, is hij eerlijk.

“We gaan van voren koersen. Dat moet ook”, kondigt de sprinter van Quick-Step-Alpha Vinyl aan in gesprek met de NOS. “Er is deze Tour nog geen dag geweest dat het rustig ging, dus vandaag ook niet. Alleen is het parcours vandaag iets gunstiger voor me. Dat vermoeide gevoel zal blijven, maar iedereen is moe. Het lijkt mij sommigen alleen iets minder.”

Jakobsen won al een etappe in Denemarken deze Tour en aast op een nieuwe zege in de negentiende rit naar Cahors. “Als er een kans is, dan verandert er wel wat. Als sprinter word je richting de laatste kilometers nog meer gefocust. Dan gaat het echt ergens om. Dat was ook wel zo toen ik tegen de tijdslimiet vocht, want dan kan je alles eruit persen”, legt hij uit.

De wind gaat ook een rol spelen, verwacht Jakobsen. “Het wordt heel nerveus. Ik weet niet of de wind voldoende is, maar het zal een paar keer misschien scheuren. We zitten ook met klassementsploegen en met ploegen die nog een rit willen winnen. Het zal zeker geen wandeletappe worden”, aldus de Nederlander.