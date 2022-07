Tour 2022: Liveblog – Krijgen we waaiers in etappe 19 naar Cahors? vrijdag 22 juli 2022 om 08:00

De eerste kilometers van deze negentiende etappe van ongeveer 190 kilometer gaan in dalende lijn. Het is een echte overgangsrit, want de route voert het peloton continu in noordoostelijke richting. Onderweg liggen nog enkele heuvelzones waar het wegdek gevaarlijk op en af gaat. Dit zorgt toch nog voor ruim 1.300 hoogtemeters op weg naar Cahors. Gaan we sprinten?



Alles in deze rit schreeuwt om een ruime vluchtersgroep die gaat strijden om de overwinning, al is er voor sommige sprinters ook nog een mogelijkheid om hier de Tour te redden zo twee dagen voor Parijs. De Côte de Lauzerte (2 km aan 6,2%) is op ruim vijftig kilometer van de finish een eerste test voor deze aanvallers. Niet lang daarna gevolgd door de Côte de Saint-Daunès (1,6 km aan 6,3%). Vanaf de top is het nog wel ruim dertig kilometer tot de finish.

Het wegdek golft in de finale richting Cahors. Cahors, waar de Tour tien jaar geleden voor het laatst passeerde in een door Mark Cavendish gewonnen etappe in Brive-la-Gaillarde. Maar dit keer ligt de aankomst in Cahors zelf. Om te onthouden: na een nagenoeg vlakke laatste vijf kilometer loopt de laatste rechte lijn wat omhoog.

Mis niets van deze etappe van de Tour 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 13.05 uur

Officiële start: 13.10 uur

Finish: tussen 17.15 en 17.40 uur

Afstand: 188,3 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Auch: tussen 14.00 en 14.05 uur

Passage Côte de Lauzerte: tussen 16.05 en 16.25 uur

Passage Côte de Saint-Daunès: tussen 16.30 en 16.50 uur

